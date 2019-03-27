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У Мексиці стався вибух

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 04:14
У Мексиці стався вибух
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Вибух стався в майстернях з виробництва піротехніки

У Чимальуакан (Мексика) стався вибух у двох майстернях з виробництва піротехніки. Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на видання todochicoloapan.

Проте даних про поранених або загиблих внаслідок вибуху не наводиться.

За даними служби цивільної оборони, на місце вибуху направляються рятувальники, військові та лікарі з Червоного хреста.

З опублікованих в соцмережах фотографій очевидців видно, як над містом піднімається величезний стовп чорного диму і чути звуки вибухів піротехніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв в результаті вибуху на трубопроводі в Мексиці зросло до 79 осіб.

Міністр охорони здоров'я Мексики Хорке Алкорес повідомив 20 січня, що в результаті вибуху на трубопроводі Тула-Тукспан, що у районі Тлауелільпан, загинули 79 людей.

Раніше РБК-Україна писало, що влада Куби надіслала співчуття народу Мексики і родичам загиблих у зв'язку з інцидентом. Міністр внутрішньої безпеки США Кірстьєн Нільсен заявила про готовність своєї країни надати всю необхідну підтримку мексиканському уряду з подолання наслідків трагедії.

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