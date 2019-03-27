У Мексиці стався вибух

Вибух стався в майстернях з виробництва піротехніки
У Чимальуакан (Мексика) стався вибух у двох майстернях з виробництва піротехніки. Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на видання todochicoloapan.
Проте даних про поранених або загиблих внаслідок вибуху не наводиться.
За даними служби цивільної оборони, на місце вибуху направляються рятувальники, військові та лікарі з Червоного хреста.
З опублікованих в соцмережах фотографій очевидців видно, як над містом піднімається величезний стовп чорного диму і чути звуки вибухів піротехніки.
Explota hace unos minutos Cohetera #Chicoloapan #Chimalhuacan #EdoMex #Mexico pic.twitter.com/OBZz1doaA5— Alfredo Huerta (@alftdmusi) March 26, 2019
Explota taller de pirotecnia en #Chimalhuacán https://t.co/cmfwQcA0aI #Edomex— Milenio Edomex (@milenio_edomex) March 26, 2019
VIDEO: Lauro Galicia pic.twitter.com/OsMeyvRiCq
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв в результаті вибуху на трубопроводі в Мексиці зросло до 79 осіб.
Міністр охорони здоров'я Мексики Хорке Алкорес повідомив 20 січня, що в результаті вибуху на трубопроводі Тула-Тукспан, що у районі Тлауелільпан, загинули 79 людей.
Раніше РБК-Україна писало, що влада Куби надіслала співчуття народу Мексики і родичам загиблих у зв'язку з інцидентом. Міністр внутрішньої безпеки США Кірстьєн Нільсен заявила про готовність своєї країни надати всю необхідну підтримку мексиканському уряду з подолання наслідків трагедії.