RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Мексиці розбився пасажирський літак ВПС країни

Автор: Артур Родивилов

На сході Мексики стався крах реактивного пасажирського літака ВПС країни. Джерела в поліції зазначили, що літак марки Learjet упав поруч з містом Халапа, який є столицею в штаті Веракрус.

Про це повідомляє газета El Universal.

Унаслідок аварії загинули знаходяться на борту літака сім осіб.

ЗМІ уточнює, що на місце катастрофи прибули рятувальники та представники влади. Причини аварії поки не називаються. Крім того, міністерство оборони Мексики поки що не давало коментарів з приводу того, що сталося.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.

Додамо, що наприкінці січня на Кубі зазнав аварії військовий вертоліт. Унаслідок аварії загинули п'ятеро людей, які перебували на борту.

Крім того, в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. Унаслідок інциденту загинули п'ятеро медиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України авиакатастрофаМексика
Читайте також
У Нідерландах уламки літака впали на житлові райони, є постраждалі
Мексика закликала багаті країни перестати "накопичувати" COVID-вакцини
Прогноз погоди