В Мексике разбился пассажирский самолет ВВС страны

На востоке Мексики произошло крушение реактивного пассажирского самолета ВВС страны. Источники в полиции отметили, что самолет марки Learjet упал рядом с городом Халапа, который является столицей в штате Веракрус.

Об этом сообщает газета El Universal .

СМИ уточняет, что на место катастрофы прибыли спасатели и представители власти. Причины крушения пока не называются. Кроме того, министерство обороны Мексики пока не давало комментариев по поводу случившегося.

В результате крушения погибли находящиеся на борту самолета семь человек.

Напомним, в декабре прошлого года в Альпах во французском департаменте Савоя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы.

Добавим, что в конце января на Кубе потерпел крушения военный вертолет. В результате аварии погибли пять человек, которые находились на борту.

Кроме того, в Южно-Африканской Республике упал вертолет воздушной медицинской помощи Netcare 1. В результате инцидента погибли пятеро медиков.