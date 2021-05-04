У Мехіко різко зросла кількість жертв катастрофи метромосту

У Мехіко в результаті катастрофи метромосту загинули 20 людей. Ще госпіталізовано 49 постраждалих.

За словами чиновниці, серед загиблих є неповнолітні. Вона уточнила, що семеро людей перебувають у важкому стані.

Конструкція обрушилася разом з поїздом в районі станцій Олівос і Тесонко.

Як повідомляється, в поїзді метро, що впав разом з прольотом моста в Мехіко, було досить багато людей - багато в цей час ще повертаються з роботи.

Нагадаємо, в столиці Мексики впав метроміст з поїздом. Спочатку була інформація, що в результаті події загинули 13 осіб і близько 80 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.