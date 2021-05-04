ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Мехіко різко зросла кількість жертв катастрофи метромосту

Новость на русском → Мехіко, Вівторок 04 травня 2021 10:39
У Мехіко різко зросла кількість жертв катастрофи метромосту Фото: у Мехіко впав метроміст (milenio.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Мехіко в результаті катастрофи метромосту загинули 20 людей. Ще госпіталізовано 49 постраждалих.

Про це заявила мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум, повідомляє телеканал Milenio.

За словами чиновниці, серед загиблих є неповнолітні. Вона уточнила, що семеро людей перебувають у важкому стані.

Конструкція обрушилася разом з поїздом в районі станцій Олівос і Тесонко.

Як повідомляється, в поїзді метро, що впав разом з прольотом моста в Мехіко, було досить багато людей - багато в цей час ще повертаються з роботи.

Нагадаємо, в столиці Мексики впав метроміст з поїздом. Спочатку була інформація, що в результаті події загинули 13 осіб і близько 80 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, минулого року у південних італійських провінціях Кротоне і Палермо відбулися сильні зливи. В результаті в місті Мелісса впав автомобільний міст.

Раньше на півдні і в центрі Італії спостерігалися екстремальні погодні умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події мост катастрофа Мексика
NEWS
В Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків
В Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків
DAILY
Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину