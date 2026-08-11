Мегаяхту Цукерберга обвинили в игнорировании сигнала о помощи

Инцидент произошел в начале августа недалеко от залива Фаррагут, примерно в 35 милях к северу от города Питерсбург на Аляске. По данным издания, небольшая 21-футовая лодка осталась без горючего между Питерсбургом и Джуно. На помощь ему в конце концов пришел круизный лайнер Wilderness Legacy, однако один из пассажиров заявил, что ближе к лодке находилась яхта Цукерберга Launchpad.

Пассажир круизного судна написал в социальных сетях, что, по его словам, береговая охрана США обращалась в экипаж яхты Цукерберга, но не получила ответа.

"Наша лодка спасла севшее на мель судно после того, как береговая охрана связалась по радио с яхтой Марка Цукерберга, которая была ближе, и они неоднократно отказывались отвечать", - заявил пассажир.

По его словам, ситуация вызвала отрицательную реакцию среди людей на борту круизного лайнера. Он также отметил, что помощь потерпевшему судну могла бы стать положительным моментом для владельца такой большой яхты.

Что заявили представители Цукерберга

Представитель Марка Цукерберга возразил, что экипаж яхты сознательно проигнорировал просьбу о помощи.

По его словам, Launchpad находился на другом радиоканале, поэтому команда не сразу получила информацию о ситуации. Когда экипаж просмотрел сообщение береговой охраны, помощь уже была организована.

Также представитель бизнесмена подчеркнул, что сам Марк Цукерберг и его семья в момент инцидента не находились на борту яхты.

Что известно о яхте Launchpad

Яхта Launchpad Марка Цукерберга (Marinetraffic)

Launchpad является одной из самых больших частных яхт в мире. Ее длина составляет около 387 футов (более 117 метров), а стоимость оценивают примерно в 300 миллионов долларов.

Судно может принимать до 34 гостей в 12 каютах. На борту есть две вертолетные площадки, бассейн и специальная зона отдыха. Яхта оснащена четырьмя двигателями и может развивать скорость до 24 узлов.