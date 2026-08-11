Мегаяхту Цукерберга звинуватили в ігноруванні сигналу про допомогу

Інцидент стався на початку серпня неподалік затоки Фаррагут, приблизно за 35 миль на північ від міста Пітерсбург на Алясці. За даними видання, невеликий 21-футовий човен залишився без пального між Пітерсбургом і Джуно. На допомогу йому зрештою прийшов круїзний лайнер Wilderness Legacy, однак один із пасажирів заявив, що ближче до човна перебувала яхта Цукерберга Launchpad.

Пасажир круїзного судна написав у соціальних мережах, що, за його словами, берегова охорона США зверталася до екіпажу яхти Цукерберга, але не отримала відповіді.

"Наш човен врятував судно, що сіло на мілину, після того, як берегова охорона зв’язалася по радіо з яхтою Марка Цукерберга, яка була ближче, і вони неодноразово відмовлялися відповідати", - заявив пасажир.

За його словами, ситуація викликала негативну реакцію серед людей на борту круїзного лайнера. Він також зазначив, що допомога потерпілому судну могла б стати позитивним моментом для власника такої великої яхти.

Що заявили представники Цукерберга

Представник Марка Цукерберга заперечив, що екіпаж яхти свідомо проігнорував прохання про допомогу.

За його словами, Launchpad перебував на іншому радіоканалі, через що команда не одразу отримала інформацію про ситуацію. Коли екіпаж переглянув повідомлення берегової охорони, допомога вже була організована.

Також представник бізнесмена наголосив, що сам Марк Цукерберг і його родина в момент інциденту не перебували на борту яхти.

Що відомо про яхту Launchpad

Яхта Launchpad Марка Цукерберга (Marinetraffic)

Launchpad є однією з найбільших приватних яхт у світі. Її довжина становить близько 387 футів (понад 117 метрів), а вартість оцінюють приблизно у 300 мільйонів доларів.

Судно може приймати до 34 гостей у 12 каютах. На борту є два вертолітні майданчики, басейн та спеціальна зона для відпочинку. Яхта оснащена чотирма двигунами й може розвивати швидкість до 24 вузлів.