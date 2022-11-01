Медведев угрожает ядерным ударом по Украине. Данилов заявил, что это акт суицида для РФ
Угроза и применение ядерного оружия РФ - это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Медведеву памятку. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя", - говорится в сообщении.
Данилов предложил добавить в список следующее:
- Россия окончательно и безвозвратно проигрывает;
- Кремлевский режим сам, добровольно запустивший процесс распада недоимперии и фейк-федерации;
- Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены. Это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе от российских кафиров страной;
- Полная денуклеаризация - конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб имеет и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины.
Отдельным пунктом Данилов задел ядерные угрозы со стороны РФ. Он заявил, что применение ядерного оружия РФ – это акт суицида.
"Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не скроете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других Дубаев - "прямо в рай", - добавил Данилов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу РФ, и чтобы не допустить такого развития событий, она может пойти на крайние меры. В частности, применить ядерное оружие.
Напомним, что ранее Данилов резко отреагировал на новую "причину" выхода России из "зернового соглашения".
Ранее в РФ обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину.
В случае применения Россией ядерного оружия компонентов в войне против Украины, Кремль получит серьезный международный ответ.
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