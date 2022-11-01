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Медведев угрожает ядерным ударом по Украине. Данилов заявил, что это акт суицида для РФ

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Вторник 01 ноября 2022 18:32
Медведев угрожает ядерным ударом по Украине. Данилов заявил, что это акт суицида для РФ Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Угроза и применение ядерного оружия РФ - это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Медведеву памятку. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя", - говорится в сообщении.

Данилов предложил добавить в список следующее:

  • Россия окончательно и безвозвратно проигрывает;
  • Кремлевский режим сам, добровольно запустивший процесс распада недоимперии и фейк-федерации;
  • Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены. Это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе от российских кафиров страной;
  • Полная денуклеаризация - конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб имеет и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины.

Отдельным пунктом Данилов задел ядерные угрозы со стороны РФ. Он заявил, что применение ядерного оружия РФ – это акт суицида.

"Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не скроете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других Дубаев - "прямо в рай", - добавил Данилов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу РФ, и чтобы не допустить такого развития событий, она может пойти на крайние меры. В частности, применить ядерное оружие.

Напомним, что ранее Данилов резко отреагировал на новую "причину" выхода России из "зернового соглашения".

Ранее в РФ обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину.

В случае применения Россией ядерного оружия компонентов в войне против Украины, Кремль получит серьезный международный ответ.

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