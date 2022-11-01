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Медведєв погрожує ядерним ударом по Україні. Данілов заявив, що це акт суїциду для РФ

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Вівторок 01 листопада 2022 18:32
Медведєв погрожує ядерним ударом по Україні. Данілов заявив, що це акт суїциду для РФ Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Погроза й застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Медведєву пам’ятка. Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю", - йдеться у повідомленні.

Данілов запропонував додати у список наступне:

  • Росія остаточно й безповоротно програє;
  • Кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації;
  • Усі території, окуповані Московією, будуть повернуті. Це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною, в тому числі від російських окупантів країною;
  • Повна денуклеаризація - кінцева мета демонтажу РФ. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України.

Окремим пунктом Данілов зачепив ядерні погрози з боку РФ. Він заявив, що застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду.

"Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших Дубаїв - "прямо в рай", - додав Данілов.

Раніше, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що перемога України у війні призведе до розвалу РФ, і щоб не допустити такого розвитку подій, вона може піти на крайні заходи. Зокрема, застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, що раніше Данілов різко відреагував на нову "причину" виходу Росії з "зернової угоди".

Раніше у РФ обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну.

У разі застосування Росією ядерної зброї компонентів у війні проти України Кремль отримає серйозну міжнародну відповідь.

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