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В ОП заявили, що не можна зупинятись із посиленням санкційного тиску проти Росії

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Четвер 02 червня 2022 22:24
В ОП заявили, що не можна зупинятись із посиленням санкційного тиску проти Росії Фото: Ростислав Шурма (facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Союзникам України не можна зупинятись із посиленням санкційного тиску проти Росії. Факт припинення війни є єдиним необхідним результатом всіх санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника Офісу президента, члена санкційної групи Єрмака-Макфола Ростислава Шурму.

"Хтось справедливо скаже, що рівень санкцій, особливо після шостого пакету від ЄС, і так рекордний. Але які реальні результати санкційного впливу? Чи зупинило це російську агресію? Саме факт припинення війни є єдиним необхідним результатом всіх санкцій", - заявив Шурма.

Саме тому група заявляє: санкції обговорюються надто довго, вони є недостатніми, слід продовжувати тиснути.

"Наприклад, за весь час до санкційних списків потрапило заледве 30 російських банків. Це з понад 300! "Газпромбанк" просто перетворився на хаб всіх платежів за російські енергоносії, а це десятки мільярдів. То ж чи допоможе відключення Сбербанка від SWIFT, що ми, звісно, вітаємо? Риторичне питання, і зрозуміла відповідь: потрібно заблокувати, із замороженням рахунків і активів, всі фінансові установи країни-агресора", - додає Шурма.

Щодо газу і неготовності країн ЄС до різких рухів з відмови від нього, в групі експерті Єрмака-Макфола погоджуються, що потрібен час підготувати альтернативу газу.

"А якщо Росія відключить газ вже завтра, бо ви не погодитесь платити в рублях (і не повинні, бо це не передбачено контрактом)? Хвилиночку, так це ж УЖЕ сталось. Тобто, питання не стоїть, чи відмовлятись від російських енергоносіїв, а стоїть "на чиїх умовах це відбудеться?". Крім того, чим раніше, тим довше до зими, якої всі бояться. Всі наслідки можна зменеджерити, багато рецептів пропонується в нашій дорожній карті енергетичних санкцій", - говорить Шурма.

Нагадаємо, сьогодні експерти групи Єрмака-Макфола заявили, що затримка із запровадженням шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів, й закликали Європейський Союз прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії.

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