Медведчуку та Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про повідомлення про підозру двом народним депутатам. За її словами, підозру оголосили Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Про це йшлося на брифінгу в Офісі генпрокурора .

"Сьогодні, за результатами проведеної роботи, Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму", - сказала вона.

Як розповіла генпрокурор, нардепам повідомили про підозру за трьома епізодами. Перший, стосується родовища "Глибока" в Чорному морі, який підозрювані нібито передали російським окупантам у 2015 році.