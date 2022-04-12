США поки не можуть підтвердити застосування Росією хімзброї, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон поки не може підтвердити застосування Росією хімічної зброї в Україні. Він додав, що з цього питання йдуть консультації з партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.