Медведчука позбавлять депутатського мандату: в Раді назвали умову

"З приводу пана Медведчука ведеться кримінальне провадження і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке вступило в законну дію, це є підставою для того, щоб позбавити його депутатського мандату", - сказав він.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що депутата Віктора Медведчука затримала СБУ. Як зазначили в Офісі президента, його затримали не в Києві.

Після чого президент України запропонував обміняти депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" на полонених Росією українських військових.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що далі робитимуть із затриманим Медведчуком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.