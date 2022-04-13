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Медведчука позбавлять депутатського мандату: в Раді назвали умову

Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Віктора Медведчука позбавлять депутатського мандату. Це станеться після того, як суд винесе рішення у справі нардепа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стефанчука під час телемарафону.

"З приводу пана Медведчука ведеться кримінальне провадження і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке вступило в законну дію, це є підставою для того, щоб позбавити його депутатського мандату", - сказав він.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що депутата Віктора Медведчука затримала СБУ. Як зазначили в Офісі президента, його затримали не в Києві.

Після чого президент України запропонував обміняти депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" на полонених Росією українських військових.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що далі робитимуть із затриманим Медведчуком.

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Віктор МедведчукВерховна радаОпозиційна платформа За життяВійна Росії проти України