Медведчука і Козака підозрюють у держзраді: що відомо на даний момент

Медведчуку і Козаку інкримінують держзраду

Віктора Медведчука і Тараса Козака підозрюють в державній зраді, а також замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в Facebook повідомила, що підписала два повідомлення про підозру народним депутатам українського парламенту.

При цьому Венедіктова не уточнила імен підозрюваних, вказавши тільки перші літери прізвищ М і К. Джерело РБК-Україна підтвердило, що мова йде саме про Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Статус "свідків" змінений на "підозрюваних"

Генпрокурор зазначила, що за підсумками вивчення всіх матеріалів слідство і прокурори мають достатньо підстав для зміни статусу даних осіб зі "свідків" на "підозрюваних".

Також вона додала "висновки" щодо проведених слідчих дій відносно Медведчука і Козака:

вважати Крим частиною іншої держави - не можна;

сприяти і безпосередньо брати участь в передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн - не можна;

ставати правонаступником Української власності, що по праву належить громадянам України - не можна;

розкривати відомості, що містять державну таємницю - не можна;

створювати армію інформаційних клоунів і керувати ними у власних антиукраїнських інтересах - не можна.

Відповідно до ст. 111, ч.1 (державна зрада) КК України, даний злочин карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

СБУ провела обшуки у Медведчука. Його шукають для вручення підозри

Сьогодні Служба безпеки провела обшук в будинку Віктора Медведчука в Києві по вулиці Монтажників. Також слідчі СБУ провели обшуки ще в одному його житловому будинку, в офісі ОПЗЖ, в кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві. У відомстві не уточнили деталей, у якій саме справі здійснюються слідчі заходи.

При цьому в квітні стало відомо, що слідство працює в декількох напрямках по Медведчуку. Зокрема, у кримінальній справі про мережу автозаправок, факти можливого незаконного переміщення нафтопродуктів з РФ поза митним контролем і щодо ухилення від сплати податків.

Ірина Венедіктова підтвердила обшук у нардепа "М" 11 травня, повідомивши, що місце знаходження депутата на даний момент не визначено. За іі словами, СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про утримання під вартою.

Фото: обшук у Віктора Медведчука (РБК-Україна)

Санкції РНБО проти Медведчука і Козака

Санкції щодо народних депутатів були введені за підсумками декількох засідань Ради нацбезпеки і оборони. В кінці січня з ініціативи СБУ були накладені санкції щодо компаній, яким належать літаки нардепів ОПЗЖ. На них Медведчук і Козак літали в Росію і на окуповані території.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, що належать Тарасу Козаку. Підставою до цього стало розслідування СБУ щодо пов'язаних з Козаком компаній, які займалися поставками вугілля з окупованого Донбасу.

19 лютого РНБО ввело санкції проти Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко за фінансування тероризму. Обмеження на три роки стосуються всіх активів і майна Медведчука та його дружини.

На тому ж засіданні було доручено повернути в державну власність частку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", яка проходить по території України, а власників компанії пов'язують з Медведчуком.