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Медведчук обжаловал в Верховном суде введение против него санкций

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 19:24
Медведчук обжаловал в Верховном суде введение против него санкций Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Народный депутат Виктор Медведчук обжаловал введение против него украинскими властями санкций. Соответствующий иск 16 марта получил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что иску, поступившему в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/73/21.

"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, СНБО 19 февраля одобрил санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Согласно данным последнего опроса Центра Разумкова, в начале марта 54% опрошенных заявили, что поддерживают введение этих санкций (среди тех, кто знал про эти санкции еще до проведения социологического опроса - 61%), не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.

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