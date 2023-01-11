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Рада лишит мандатов еще четырех нардепов от запрещенных партий, - Арахамия

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Киев, Среда 11 января 2023 08:14
Рада лишит мандатов еще четырех нардепов от запрещенных партий, - Арахамия Фото: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада лишит мандатов еще четырех депутатов от запрещенных партий. Это произойдет на ближайшем заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

"На ближайшем заседании Верховная рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом. То есть, без шансов на обжалование в судах", - написал Арахамия.

При этом спикер "Слуги Народа" Юлия Палийчук сообщила, что речь идет о депутатах запрещенной ОПЗЖ.

"Верховный совет лишит мандатов четырех депутатов запрещенной ОПЗЖ. Это произойдет на ближайшем заседании парламента", - написала она.

Напомним, что президент Владимир Зеленский вчера лишил гражданства Украины четырех народных депутатов.

Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Ренате Кузьмине (они являются членами фракции ОПЗЖ), а также и Андрее Деркаче, который является внефракционным нардепом.

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Давид Арахамия Верховная рада
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