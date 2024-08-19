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Без медосмотра и при выдаче паспорта. Кого будут автоматом ставить на учет в ТЦК

Фото: молодых украинцев в отдельных случаях будут ставить на воинский учет без медкомиссии (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Кабинет министров одобрил порядок, по которому часть украинцев будут ставить на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Речь в частности о тех, кто обращается за оформлением внутреннего или загранпаспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Украинцев от 17 до 25 лет поставят на учет при выдаче паспорта

Автоматическая верификация и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах предполагает, что украинских мужчин в возрасте от 17 до 25 лет будут автоматически ставить на воинский учет призывников. В том числе тех, кто находится за границей.

Ставить на учет будут на основании информации из реестра "Оберіг". Который будет собирать данные из других государственных реестров. Подробнее о том, что туда будут заносить, читайте в материале "Всех в "Оберіг"? Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных".

Согласно порядку, украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, которые обращаются за оформлением внутреннего или загранпаспорта в обособленное подразделение (паспортный сервис), могут получить документы там же только в случае предъявления военно-учетного документа (для этого нужно стоять на учете).

Если при проверке в реестре "Оберіг" окажется, что документ недействителен, паспорта можно будет получить только в территориальном органе или подразделении Государственной миграционной службы.

Если за паспортом обратился мужчина в возрасте от 18 до 25 лет (при утрате или для обмена), на которого нет записей в реестре "Оберіг", то документы на оформление принимаются без военного билета (приписного, временного удостоверения). Оформление паспорта осуществляется по действующим правилам, но выдается - только при предъявлении учетных документов.

При этом при оформлении Миграционная служба формирует перечень личных данных гражданина, которые передаются в Министерство обороны для внесения в реестр "Оберіг".

Взятие на учет украинцев 18-25 лет, которые обратились за паспортом, осуществляется ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, на учет будут брать ТЦК, определенные Генштабом ВСУ.

Также взятие на учет после передачи сведений в "Оберіг" проводится без прохождения медицинского осмотра. То есть автоматически, без необходимости посещать ТЦК.

"Парням не придется не придется проходить медицинскую комиссию, а все необходимые данные о них соберутся из других реестров. Это значительно сэкономит время как работникам ТЦК, так и ребятам, которые будут вставать на учет", - объясняла замминистра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Кому еще не нужно проходить военно-врачебную комиссию

Новый порядок также регулирует порядок прохождения военно-врачебных комиссий для некоторых категорий с определенными заболеваниями.

В частности, речь идет о тех, кто имеет:

  • инвалидность
  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы
  • тяжелые врожденные пороки развития
  • редкие орфанные заболевания
  • онкологические и онкогематологические заболевания
  • детский церебральный паралич
  • тяжелые психические расстройства
  • сахарный диабет I типа (инсулинозависимый)
  • острые или хронические заболевания почек IV степени
  • тяжелую травму
  • необходима трансплантация органа
  • нуждаются в паллиативной помощи (не установлена инвалидность)

Такие лица подают на рассмотрение военно-врачебной комиссии ТЦК документы, подтверждающие состояние или заболевание (по форме № 080-3/о), подтверждающие инвалидность (медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, удостоверение о статусе, назначении пенсии или социальной помощи), в которых указана группа и причина инвалидности. Также можно подавать справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь (по форме Министерства социальной политики).

В таком случае постановление военно-врачебной комиссии принимается без медицинского осмотра на основе поданных документов, а также данных в электронной системе здравоохранения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о новых правилах оформления паспортов для военнообязанных украинцев за границей. Теперь если нет военного билета, заграничное учреждение откажет в получении документов.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в предоставление отсрочки от мобилизации тем, кто ухаживает за родственниками. Такие военнообязанные должны сообщать об отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые согласно закону могут осуществлять постоянный уход.

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