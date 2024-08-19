Без медогляду та при видачі паспорта. Кого автоматично ставитимуть на облік у ТЦК

Українців від 17 до 25 років поставлять на облік при видачі паспорта

Автоматична верифікація та перевірка відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів передбачає, що українських чоловіків віком від 17 до 25 років автоматично ставитимуть на військовий облік призовників. У тому числі тих, хто перебуває за кордоном.

Ставитимуть на облік на підставі інформації з реєстру "Оберіг". Який збиратиме дані з інших державних реєстрів. Докладніше про те, що туди заноситимуть, читайте у матеріалі "Усіх в "Оберіг"? Які дані українців з 16 років внесуть до Реєстру військовозобов'язаних" .

Відповідно до порядку, українці віком від 18 до 60 років, які звертаються за оформленням внутрішнього чи закордонного паспорта до відокремленого підрозділу (паспортний сервіс), можуть отримати документи там же лише у разі пред'явлення військово-облікового документа (для цього треба стояти на обліку).

Якщо під час перевірки у реєстрі "Оберіг" виявиться, що документ недійсний, паспорти можна буде отримати лише у територіальному органі чи підрозділі Державної міграційної служби.

Якщо за паспортом звернувся чоловік віком від 18 до 25 років (при втраті або обміні), на якого немає записів у реєстрі "Оберіг", то документи на оформлення приймаються без військового квитка (приписного, тимчасового посвідчення). Оформлення паспорта здійснюється за чинними правилами, але видається - лише при пред'явленні облікових документів.

При цьому під час оформлення Міграційна служба формує перелік особистих даних громадянина, які передаються до Міністерства оборони для внесення до реєстру "Оберіг".

Взяття на облік українців 18-25 років, які звернулися за паспортом, здійснюється ТЦК за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання. Якщо такого місця немає, на облік братимуть ТЦК, визначені Генштабом ЗСУ.

Також взяття на облік після передачі відомостей в Оберіг проводиться без проходження медичного огляду. Тобто автоматично, без потреби відвідувати ТЦК.

"Хлопцям не доведеться не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно зекономить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік", - пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

Кому ще не треба проходити військово-лікарську комісію

Новий порядок також регулює порядок проходження військово-лікарських комісій для деяких категорій із певними захворюваннями.

Зокрема, йдеться про тих, хто має:

інвалідність

тяжкі перинатальні ураження нервової системи

важкі вроджені вади розвитку

рідкісні орфанні захворювання

онкологічні та онкогематологічні захворювання

дитячий церебральний параліч

тяжкі психічні розлади

цукровий діабет І типу (інсулінозалежний)

гострі чи хронічні захворювання нирок IV ступеня

тяжку травму

необхідна трансплантація органу

потребують паліативної допомоги (не встановлено інвалідність)

Такі особи подають на розгляд військово-лікарської комісії ТЦК документи, що підтверджують стан або захворювання (за формою № 080-3/о), що підтверджують інвалідність (медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, посвідчення про статус, призначення пенсії або соцдопомоги), в яких зазначено групу та причину інвалідності. Також можна подавати довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу (за формою Міністерства соціальної політики).

У такому разі постанова військово-лікарської комісії приймається без медичного огляду на основі поданих документів, а також даних в електронній системі охорони здоров'я.