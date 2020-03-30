Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 30 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 28,58 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 31,51 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 28,00 (28,06 - 27 березня), продажу - 28,58 (28,73 - 27 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,59 (30,58 - 27 березня), продажу - 31,51 (31,62 - 27 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,18 - 27 березня), продажу 3,67 (3,71 - 27 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 30 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,15 гривень за долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 21 копійку до 31,15 гривень за євро. Однак до 12:00 курс впав до 28,01-28,04 грн/долар.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 березня довідковий курс на рівні 28,05 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 березня (28,23 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 28,00 - 28,30 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 29 березня оновив макропрогноз на 2020 рік і заклав у ньому курс на рівні 29,5 грн/долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,7 грн.