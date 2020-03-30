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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     30.03.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дорожче 28 гривень, євро - дорожче 31 гривні

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 30 березня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,15 гривень за долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 21 копійку до 31,15 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0800 - 28,1500 грн/долар, євро 31,0761 - 31,1536 грн/євро, російський рубль 0,3500 - 0,3510 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,0800

28,1500

EUR/UAH

31,0761

31,1536

RUB/UAH

0,3500

0,3510

Нагадаємо, 27 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0600 - 28,1200 грн/долар, євро 30,8856 - 30,9488 грн/євро, російський рубль 0,3542 - 0,3552 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 березня встановлено на такому рівні: 28,183 гривень за 1 долар (+0,0449 грн). При цьому курс долара на 27 березня становить 28,1381 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 29 березня оновив макропрогноз на 2020 рік і заклав у ньому курс на рівні 29,5 грн/долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,7 грн.

НБУ на 30 березня підняв курс долара до максимуму в цьому році Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара
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