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Мединський: позиція Росії щодо Криму та Донбасу залишається незмінною

Фото: голова російської переговорної делегації Володимир Мединський (facebook com myRTVi)
Автор: Артем Горовенко

Російська сторона розглянула пропозиції України щодо майбутнього мирного договору. Однак наполягає на тому, що позиція по Криму та Донбасу залишається незмінною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови російської переговорної делегації Володимира Мединського.

"Робота триває, переговори тривають. Я хочу окремо підкреслити, що принципова позиція нашої країни щодо Криму і Донбасу залишається незмінною", - зазначив він.

Зазначимо, Мединський не уточнив, що конкретно означає незмінна позиція Росії щодо Криму і Донбасу. Але, як відомо, Москва хоче зберегти за статус окупованого півострова як "суб'єкта" Російської Федерації, і, схоже, не готова відмовитися від визнання так званої Донецької та Луганської "народних республік" в межах всієї території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна виключили будь-яке обговорення статусу окупованого Криму.

Українська сторона пропонує вирішувати майбутнє окупованого Донбасу на особистій зустрічі президентів.

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ДонбасКримВійна Росії проти України