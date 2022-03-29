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Питання окупованого Донбасу вирішуватимуть Зеленський і Путін, - Подоляк

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Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 15:45
Питання окупованого Донбасу вирішуватимуть Зеленський і Путін, - Подоляк Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Питання майбутнього окупованого Донбасу будуть вирішуватися на особистих переговорах президента України Володимира Зеленського і російського президента Володимира Путіна. Питання буде винесено в окремий пункт мирного договору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Що стосується ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватися вже в рамках переговорів між президентами України і Російської Федерації. Тобто всі спірні питання більш-менш вже проговорені, наші пропозиції зроблені", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запропонувала Росії обговорювати статус окупованого Криму і Севастополя, і протягом 15 років утримуватися від застосування збройних сил.

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