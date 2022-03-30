UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мединский: позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной

Фото: глава российской переговорной делегации Владимир Мединский (facebook com myRTVi)
Автор: Артем Горовенко

Российская сторона рассмотрела предложения Украины по будущему мирному договору. Однако настаивает на том, что позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы российской переговорной делегации Владимира Мединского.

"Работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной", - отметил он.

Отметим, Мединский не уточнил, что конкретно означает неизменная позиция России по Крыму и Донбассу. Но, как известно, Москва хочет сохранить за статус оккупированного полуострова как "субъекта" Российской Федерации, и, похоже, не готова отказаться от признания так называемой Донецкой и Луганской "народных республик" в пределах всей территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина исключили любое обсуждение статуса оккупированного Крыма.

Украинская сторона предлагает решать будущее оккупированного Донбасса на личной встрече президентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассКрымВойна России против Украины