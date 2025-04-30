Медиков в Украине лишат бронирования? Что ответили в Минобороны

Что предшествовало

Сегодня в СМИ распространились данные о том, что Минздрав получил запрос от Минобороны на разбронирование части медиков. Сейчас проводят консультации по спискам специалистов, которые могут быть привлечены к потребностям армии.

Также мы писали о том, что представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами "Портала "Дія", в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

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