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Медиков в Украине лишат бронирования? Что ответили в Минобороны

Иллюстративное фото: в Украине с части медиков могут снять бронирование (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Снятие бронирования будет касаться не всех медиков, а только определенных специалистов. Речь о тех, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и являются критически необходимыми для укомплектования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Речь идет о должностях:

  • санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);
  • фельдшеров;
  • военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" по контракту сроком на 1 год.

"Причина - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разбронирование будет "точечным" и согласованным с Минздравом и областными департаментами. Его цель - не снять защиту со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым.

"Речь не о массовости, а об ответственном кадровом решении для спасения жизней", - заявил в ведомстве.

Что предшествовало

Сегодня в СМИ распространились данные о том, что Минздрав получил запрос от Минобороны на разбронирование части медиков. Сейчас проводят консультации по спискам специалистов, которые могут быть привлечены к потребностям армии.

Также мы писали о том, что представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами "Портала "Дія", в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

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