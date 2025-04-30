Медиков в Украине лишат бронирования? Что ответили в Минобороны

Снятие бронирования будет касаться не всех медиков, а только определенных специалистов. Речь о тех, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и являются критически необходимыми для укомплектования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Речь идет о должностях:
"Причина - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разбронирование будет "точечным" и согласованным с Минздравом и областными департаментами. Его цель - не снять защиту со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым.
"Речь не о массовости, а об ответственном кадровом решении для спасения жизней", - заявил в ведомстве.
Сегодня в СМИ распространились данные о том, что Минздрав получил запрос от Минобороны на разбронирование части медиков. Сейчас проводят консультации по спискам специалистов, которые могут быть привлечены к потребностям армии.
Также мы писали о том, что представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами "Портала "Дія", в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
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