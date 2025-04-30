Некоторых медиков могут разбронировать: Минздрав получил запрос от Минобороны

Минздрав получил запрос от Минобороны на разбронирование части медиков. Сейчас проводят консильтации по спискам специалистов, которые могут быть привлечены к потребностям армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава Украины.

Министерство здравоохранения Украины работает над формированием списков медицинских работников для возможного снятия брони.

Об этом шла речь во время рабочего совещания министра здравоохранения Виктора Ляшко с руководителями областных департаментов здравоохранения.

Ключевой темой обсуждения стало разбронирование специалистов, которых могут привлечь к работе в секторе обороны. Минздрав уже получил соответствующий запрос от Министерства обороны Украины и Командования Медицинских сил ВСУ.

В начале года правительство разрешило бронирование 100% медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Однако для усиления медицинского обеспечения в ВСУ разработали механизм частичного разбронирования - исключительно для тех специалистов, в которых есть потребность на фронте.

Сейчас Минздрав вместе с региональными департаментами здравоохранения проводит консультации для определения конкретного перечня специалистов, которых могут снять с брони для прохождения службы.