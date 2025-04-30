Медиків в Україні позбавлять бронювання? Що відповіли у Міноборони

Зняття бронювання буде стосуватись не всіх медиків, а лише певних фахівців. Мова про тих, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями і є критично необхідними для укомплектування Медичних сил Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Мова йде про посади:
"Причина - дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що розбронювання буде "точковим" та погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета - не зняти захист з усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим.
"Мова не про масовість, а про відповідальне кадрове рішення для порятунку життів", - заявив у відомстві.
Сьогодні у ЗМІ поширились дані про те, що МОЗ отримало запит від Міноборони на розбронювання частини медиків. Наразі проводять консультації щодо списків фахівців, які можуть бути залучені до потреб армії.
Також ми писали про те, що подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами "Порталу "Дія", відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
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