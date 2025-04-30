Медиков в Украине лишат бронирования? Что ответили в Минобороны

Иллюстративное фото: в Украине с части медиков могут снять бронирование (Getty Images)

Снятие бронирования будет касаться не всех медиков, а только определенных специалистов. Речь о тех, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и являются критически необходимыми для укомплектования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Речь идет о должностях: санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);

фельдшеров;

военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" по контракту сроком на 1 год. "Причина - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что разбронирование будет "точечным" и согласованным с Минздравом и областными департаментами. Его цель - не снять защиту со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым. "Речь не о массовости, а об ответственном кадровом решении для спасения жизней", - заявил в ведомстве.