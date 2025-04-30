Медиків в Україні позбавлять бронювання? Що відповіли у Міноборони

Ілюстративне фото: в Україні з частини медиків можуть зняти бронювання (Getty Images)

Зняття бронювання буде стосуватись не всіх медиків, а лише певних фахівців. Мова про тих, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями і є критично необхідними для укомплектування Медичних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Мова йде про посади: санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);

фельдшерів;

військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" за контрактом строком на 1 рік. "Причина - дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків", - сказано у повідомленні. Зазначається, що розбронювання буде "точковим" та погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета - не зняти захист з усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим. "Мова не про масовість, а про відповідальне кадрове рішення для порятунку життів", - заявив у відомстві.