Медальний залік Паралімпіади 2018 на 16 березня

Сьомий день Паралімпіади 2018 у Пхьончхані приніс Україні відразу три медалі
16 березня на Паралімпіаді 2018 у Південній Кореї відбулися фінальні змагання з біатлону та сноуборду, а також пройшли чергові відбіркові ігри з хокею і керлінгу на візках.
На сьогодні першість у медальному заліку Паралімпіади 2018 зберігає США (30 нагород), на другому місці - паралімпійці з Росії з 20 медалями, третє місце - у Німеччини (15 медалей).
Українська збірна піднялася на четверту сходинку рейтингу з результатом 19 нагород за всі дні змагань. Сьогодні наші біатлоністи завоювали три олімпійські медалі.
Біатлон, 12,5 км, жінки (сидячи)
Золото - Andrea ESKAU (Німеччина)
Срібло - Oksana MASTERS (США)
Бронза - Lidziya HRAFEYEVA (Білорусь)
Біатлон, 15 км, чоловіки (сидячи)
Золото - Martin FLEIG (Німеччина)
Срібло - Daniel CNOSSEN (США)
Бронза - Collin CAMERON (Канада)
Український біатлоніст Тарас Радь на цій дистанції посів 4 місце, Максим Яровий фінішував 15-м.
Біатлон, 12,5 км, жінки (стоячи)
Золото - Anna MILENINA (Нейтральні атлети з Росії)
Срібло - Ekaterina RUMYANTSEVA (Нейтральні атлети з Росії)
Бронза - Brittany HUDAK (Канада)
Українки в даному виді змагань виступили з такими результатами: Ірина Буй - 4 місце, Богдана Конашук - 5 місце, Людмила Ляшенко - 10 місце, Юлія Батенкова-Бауман - 11 місце.
Біатлон, 15 км, чоловіки (стоячи)
Золото - Mark ARENDZ (Канада)
Срібло - Benjamin DAVIET (Франція)
Бронза - Nils-Erik ULSET (Норвегія)
Український біатлоніст Григорій Вовчинський на цій дистанції посів 4 місце, Ігор Рептюхін фінішував 5-м, Віталій Ситник - 6 місце, Сергій Романюк - 12 місце.
Біатлон, 12,5 км, жінки (з порушенням зору)
Золото - Mikhalina LYSOVA (Нейтральні атлети з Росії)
Срібло - Оксана ШИШКОВА (Україна)
Бронза - Clara KLUG (Німеччина)
Українка Ольга Прилуцька фінішіровала четвертою на цій дистанції.
Біатлон, 15 км, чоловіки (з порушенням зору)
Золото - Віталій ЛУК'ЯНЕНКО (Україна)
Срібло - Олександр КАЗІК(Україна)
Бронза - Anthony CHALENCON (Франція)
Українські біатлоністи Анатолій Ковалевський та Юрій Уткін на даній дистанції зайняли 4 місце, Дмитро Суярко фінішував 6-м, Олександр Махоткин - 8 місце, Ярослав Решетницький - 11 місце.
Фото: Віталій Лук'яненко з Гайдом Іваном Марчишаком, Олександр Казік з Гайдом Сергієм Кучерявим (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Сноуборд, SB-LL1, жінки
Золото - Cecile HERNANDEZ (Франція)
Срібло - Brenna HUCKABY (США)
Бронза - Amy PURDY (США)
Сноуборд, SB-LL2, жінки
Золото - Bibian MENTEL-SPEE (Нідерланди)
Срібло - Brittani COURY (США)
Бронза - Lisa BUNSCHOTEN (Нідерланди)
Сноуборд, SB-UL, чоловіки
Золото - Mike MINOR (США)
Срібло - Patrick MAYRHOFER (Австрія)
Бронза - Simon PATMORE (Австралія)
Сноуборд, SB-LL1, чоловіки
Золото - Noah ELLIOTT (США)
Срібло - Mike SCHULTZ (США)
Бронза - Reinhold SCHETT (Австрія)
Сноуборд, SB-LL2, чоловіки
Золото - Gurimu NARITA (Японія)
Срібло - Evan STRONG (США)
Бронза - Matti SUUR-HAMARI (Фінляндія)
Український спортсмен Іван Ошаров фінішував 15-м.
Хокей на льоду, кваліфікація
Японія - Швеція (1:5)
Керлінг на візках, півфінали
Китай - Канада (4:3)
Південна Корея - Норвегія (6:8)
За результатами 16 березня, першість в медальному заліку Паралімпійських ігор 2018 належить США. Спортсмени американської збірної за всі змагальні дні завоювали 30 медалей, з яких 11 золотих, 12 срібних і 7 бронзових. Загальний рейтинг країн на сьогодні виглядає наступним чином (золото-срібло-бронза (всього)):
1. США 11-12-7 (30)
2. Нейтральні атлети з Росії 8-8-4 (20)
3. Німеччина 9-7-2 (15)
4. Україна 6-6-7 (19)
5. Словаччина 6-2-1 (9)
6. Канада 6-1-12 (19)
7. Франція 5-7-4 (16)
8. Білорусь 3-4-3 (10)
9. Швейцарія 3-0-0 (3)
10. Нідерланди 3-3-1 (7)
11. Японія 2-3-3 (8)
12. Італія 1-2-1 (4)
13. Норвегія 1-1-4 (6)
14. Австралія 1-0-3 (4)
15. Фінляндія 1-0-2 (3)
16. Казахстан 1-0-0 (1)
17. Великобританія 0-4-1 (5)
18. Австрія 0-2-3 (5)
19. Іспанія 0-1-1 (2)
20. Швеція 0-1-0 (1)
21. Нова Зеландія 0-0-2 (2)
22. Бельгія 0-0-1 (1)
22. Хорватія 0-0-1 (1)
22. Південна Корея 0-0-1 (1)
22. Польща 0-0-1 (1)