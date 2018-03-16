Медальний залік Паралімпіади 2018 на 16 березня

16 березня на Паралімпіаді 2018 у Південній Кореї відбулися фінальні змагання з біатлону та сноуборду, а також пройшли чергові відбіркові ігри з хокею і керлінгу на візках.

На сьогодні першість у медальному заліку Паралімпіади 2018 зберігає США (30 нагород), на другому місці - паралімпійці з Росії з 20 медалями, третє місце - у Німеччини (15 медалей).

Українська збірна піднялася на четверту сходинку рейтингу з результатом 19 нагород за всі дні змагань. Сьогодні наші біатлоністи завоювали три олімпійські медалі.

Паралімпіада 2018: результати 16 березня

Біатлон, 12,5 км, жінки (сидячи)

Золото - Andrea ESKAU (Німеччина)

Срібло - Oksana MASTERS (США)

Бронза - Lidziya HRAFEYEVA (Білорусь)

Біатлон, 15 км, чоловіки (сидячи)

Золото - Martin FLEIG (Німеччина)

Срібло - Daniel CNOSSEN (США)

Бронза - Collin CAMERON (Канада)

Український біатлоніст Тарас Радь на цій дистанції посів 4 місце, Максим Яровий фінішував 15-м.

Біатлон, 12,5 км, жінки (стоячи)

Золото - Anna MILENINA (Нейтральні атлети з Росії)

Срібло - Ekaterina RUMYANTSEVA (Нейтральні атлети з Росії)

Бронза - Brittany HUDAK (Канада)

Українки в даному виді змагань виступили з такими результатами: Ірина Буй - 4 місце, Богдана Конашук - 5 місце, Людмила Ляшенко - 10 місце, Юлія Батенкова-Бауман - 11 місце.

Біатлон, 15 км, чоловіки (стоячи)

Золото - Mark ARENDZ (Канада)

Срібло - Benjamin DAVIET (Франція)

Бронза - Nils-Erik ULSET (Норвегія)

Український біатлоніст Григорій Вовчинський на цій дистанції посів 4 місце, Ігор Рептюхін фінішував 5-м, Віталій Ситник - 6 місце, Сергій Романюк - 12 місце.

Біатлон, 12,5 км, жінки (з порушенням зору)

Золото - Mikhalina LYSOVA (Нейтральні атлети з Росії)

Срібло - Оксана ШИШКОВА (Україна)

Бронза - Clara KLUG (Німеччина)

Українка Ольга Прилуцька фінішіровала четвертою на цій дистанції.

Біатлон, 15 км, чоловіки (з порушенням зору)

Золото - Віталій ЛУК'ЯНЕНКО (Україна)

Срібло - Олександр КАЗІК(Україна)

Бронза - Anthony CHALENCON (Франція)

Українські біатлоністи Анатолій Ковалевський та Юрій Уткін на даній дистанції зайняли 4 місце, Дмитро Суярко фінішував 6-м, Олександр Махоткин - 8 місце, Ярослав Решетницький - 11 місце.

Фото: Віталій Лук'яненко з Гайдом Іваном Марчишаком, Олександр Казік з Гайдом Сергієм Кучерявим (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Сноуборд, SB-LL1, жінки

Золото - Cecile HERNANDEZ (Франція)

Срібло - Brenna HUCKABY (США)

Бронза - Amy PURDY (США)

Сноуборд, SB-LL2, жінки

Золото - Bibian MENTEL-SPEE (Нідерланди)

Срібло - Brittani COURY (США)

Бронза - Lisa BUNSCHOTEN (Нідерланди)

Сноуборд, SB-UL, чоловіки

Золото - Mike MINOR (США)

Срібло - Patrick MAYRHOFER (Австрія)

Бронза - Simon PATMORE (Австралія)

Сноуборд, SB-LL1, чоловіки

Золото - Noah ELLIOTT (США)

Срібло - Mike SCHULTZ (США)

Бронза - Reinhold SCHETT (Австрія)

Сноуборд, SB-LL2, чоловіки

Золото - Gurimu NARITA (Японія)

Срібло - Evan STRONG (США)

Бронза - Matti SUUR-HAMARI (Фінляндія)

Український спортсмен Іван Ошаров фінішував 15-м.

Хокей на льоду, кваліфікація

Японія - Швеція (1:5)

Керлінг на візках, півфінали

Китай - Канада (4:3)

Південна Корея - Норвегія (6:8)

Загальний медальний залік зимової Паралімпіади 2018 на 16 березня

За результатами 16 березня, першість в медальному заліку Паралімпійських ігор 2018 належить США. Спортсмени американської збірної за всі змагальні дні завоювали 30 медалей, з яких 11 золотих, 12 срібних і 7 бронзових. Загальний рейтинг країн на сьогодні виглядає наступним чином (золото-срібло-бронза (всього)):

1. США 11-12-7 (30)

2. Нейтральні атлети з Росії 8-8-4 (20)

3. Німеччина 9-7-2 (15)

4. Україна 6-6-7 (19)

5. Словаччина 6-2-1 (9)

6. Канада 6-1-12 (19)

7. Франція 5-7-4 (16)

8. Білорусь 3-4-3 (10)

9. Швейцарія 3-0-0 (3)

10. Нідерланди 3-3-1 (7)

11. Японія 2-3-3 (8)

12. Італія 1-2-1 (4)

13. Норвегія 1-1-4 (6)

14. Австралія 1-0-3 (4)

15. Фінляндія 1-0-2 (3)

16. Казахстан 1-0-0 (1)

17. Великобританія 0-4-1 (5)

18. Австрія 0-2-3 (5)

19. Іспанія 0-1-1 (2)

20. Швеція 0-1-0 (1)

21. Нова Зеландія 0-0-2 (2)

22. Бельгія 0-0-1 (1)

22. Хорватія 0-0-1 (1)

22. Південна Корея 0-0-1 (1)

22. Польща 0-0-1 (1)