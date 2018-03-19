Итоговый медальный зачет на Паралимпиаде 2018

XII зимние Паралимпийские игры завершились 18 марта 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На протяжении девяти соревновательных дней было разыграно 80 комплектов медалей в 6 видах спорта (лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг на колясках, хоккей).

Общий медальный зачет Украины на Паралимпийских играх 2018

Сборная Украины успешно выступила на Паралимпиаде 2018 и вошла в десятку лучших медального зачета. Наши спортсмены заработали 22 награды (7 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых), заняли 6 место в общем рейтинге Игр и 4 место по общему количеству медалей. Этот результат является лучшим для украинской сборной за последние 10 лет.

В Пхенчхан отправились 20 украинских паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов. Наибольшее количество наград завоевала Оксана Шишкова в тандеме с гайдом Виталием Казаковым. На их счету 2 золотых медали, 3 серебряных и 1 бронзовая.

Фото: Виталий Казаков и Оксана Шишкова (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Виталий Лукьяненко в тандеме с Иваном Марчишаком завоевали 2 золотых медали.

Игорь Рептюх выиграл золото, серебро и бронзу.

Юрий Уткин с гайдом Русланом Переходой завоевали 1 золотую медаль в эстафете и 1 бронзовую награду.

Максим Яровой стал обладателем 2 наград (1 золото и 1 серебро).

У Людмилы Ляшенко 4 олимпийские медали (1 золотая в эстафете и 3 бронзовых).

Самый молодой участник украинской сборной, Тарас Радь завоевал одно олимпийское золото.

У Юлии Батенковой-Бауман - 1 золото в эстафете.

Спортсмен с полной потерей зрения, Александр Казик и его гайд Сергей Кучерявый заработали 2 серебряных медали.

У Григория Вовчинского - 1 серебро.

У Анатолия Ковалевского - 1 бронза.

Фото: Украинская паралимпийская сборная (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Помимо этого, спортсмены нашей сборной на протяжении Паралимпиады 2018 17 раз были 4-ми на финише, 8 раз становились 5-ми и 10 раз занимали 6-е место.

Паралимпиада 2018: итоговый медальный зачет

Лидером медального зачета зимних Паралимпийских игр 2018 стала команда из США. Американская сборная была самой многочисленной (68 спортсменов) и завоевала наибольшее количество медалей - 36, из которых 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте оказались спортсмены из России, третье место в медальном зачете - у Канады.

Общий рейтинг стран по итогам Паралимпиады 2018 выглядит следующим образом (золото- серебро- бронза (всего)):

1. США 13 15 8 (36)

2. Нейтральные атлеты из России 8 10 6 (24)

3. Канада 8 4 16 (28)

4. Франция 7 8 5 (20)

5. Германия 7 8 4 (19)

6. Украина 7 7 8 (22)

7. Словакия 6 4 1 (11)

8. Беларусь 4 4 4 (12)

9. Япония 3 4 3 (10)

10. Нидерланды 3 3 1 (7)

11. Швейцария 3 0 0 (3)

12. Италия 2 2 1 (5)

13. Великобритания 1 4 2 (7)

14. Норвегия 1 3 4 (8)

15. Австралия 1 0 3 (4)

16. Финляндия 1 0 2 (3)

16. Республика Корея 1 0 2 (3)

16. Новая Зеландия 1 0 2 (3)

19. Хорватия 1 0 1 (2)

20. Китай 1 0 0 (1)

20. Казахстан 1 0 0 (1)

22. Австрия 0 2 5 (7)

23. Испания 0 1 1 (2)

24. Швеция 0 1 0 (1)

25. Бельгия 0 0 1 (1)

25. Польша 0 0 1 (1)