Медальный зачет Паралимпиады 2018 на 16 марта

16 марта на Паралимпиаде 2018 в Южной Корее состоялись финальные соревнования по биатлону и сноуборду, а также прошли очередные отборочные игры по хоккею и керлингу на колясках.

На сегодня первенство в медальном зачете Паралимпиады 2018 сохраняет США (30 наград), на втором месте - паралимпийцы из России с 20 медалями, третье место - у Германии (15 медалей).

Украинская сборная поднялась на четвертую строчку рейтинга с результатом 19 наград за все дни соревнований. Сегодня наши биатлонисты завоевали три олимпийские медали.

Паралимпиада 2018: результаты 16 марта

Биатлон, 12,5 км, женщины (сидя)

Золото - Andrea ESKAU (Германия)

Серебро - Oksana MASTERS (США)

Бронза - Lidziya HRAFEYEVA (Беларусь)

Биатлон, 15 км, мужчины (сидя)

Золото - Martin FLEIG (Германия)

Серебро - Daniel CNOSSEN (США)

Бронза - Collin CAMERON (Канада)

Украинский биатлонист Тарас Радь на данной дистанции занял 4 место, Максим Яровой финишировал 15-м.

Биатлон, 12,5 км, женщины (стоя)

Золото - Anna MILENINA (Нейтральные атлеты из России)

Серебро - Ekaterina RUMYANTSEVA(Нейтральные атлеты из России)

Бронза - Brittany HUDAK (Канада)

Украинки в данном виде соревнований выступили с такими результатами: Ирина Буй - 4 место, Богдана Конашук - 5 место, Людмила Ляшенко - 10 место, Юлия Батенкова-Бауман - 11 место.

Биатлон, 15 км, мужчины (стоя)

Золото - Mark ARENDZ (Канада)

Серебро - Benjamin DAVIET (Франция)

Бронза - Nils-Erik ULSET (Норвегия)

Украинский биатлонист Григорий Вовчинский на данной дистанции занял 4 место, Игорь Рептюхин финишировал 5-м, Виталий Сытник - 6 место, Сергей Романюк - 12 место.

Биатлон,12,5 км, женщины (с нарушением зрения)

Золото - Mikhalina LYSOVA (Нейтральные атлеты из России)

Серебро - Оксана ШИШКОВА (Украина)

Бронза - Clara KLUG (Германия)

Украинка Ольга Прилуцкая финишировала четвертой на данной дистанции.

Биатлон, 15 км, мужчины (с нарушением зрения)

Золото - Виталий ЛУКЬЯНЕНКО (Украина)

Серебро - Александр КАЗИК (Украина)

Бронза - Anthony CHALENCON (Франция)

Украинские биатлонисты Анатолий Ковалевский и Юрий Уткин на данной дистанции заняли 4 место, Дмитрий Суярко финишировал 6-м, Александр Махоткин - 8 место, Ярослав Решетницкий - 11 место.

Фото: Виталий Лукьяненко с гайдом Иваном Марчишаком, Александр Казик с гайдом Сергеем Кучерявым (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Сноуборд, SB-LL1, женщины

Золото - Cecile HERNANDEZ (Франция)

Серебро - Brenna HUCKABY (США)

Бронза - Amy PURDY (США)

Сноуборд, SB-LL2, женщины

Золото - Bibian MENTEL-SPEE (Нидерланды)

Серебро - Brittani COURY (США)

Бронза - Lisa BUNSCHOTEN (Нидерланды)

Сноуборд, SB-UL, мужчины

Золото - Mike MINOR (США)

Серебро - Patrick MAYRHOFER (Австрия)

Бронза - Simon PATMORE (Австралия)

Сноуборд, SB-LL1, мужчины

Золото - Noah ELLIOTT (США)

Серебро - Mike SCHULTZ (США)

Бронза - Reinhold SCHETT (Австрия)

Сноуборд, SB-LL2, мужчины

Золото - Gurimu NARITA (Япония)

Серебро - Evan STRONG (США)

Бронза - Matti SUUR-HAMARI (Финляндия)

Украинский спортсмен Иван Ошаров финишировал 15-м.

Хоккей на льду, квалификация

Япония - Швеция (1:5)

Керлинг на колясках, полуфиналы

Китай – Канада (4:3)

Южная Корея - Норвегия (6:8)

Общий медальный зачет зимней Паралимпиады 2018 на 16 марта

По результатам 16 марта, первенство в медальном зачете Паралимпийских игр 2018 принадлежит США. Спортсмены американской сборной за все соревновательные дни завоевали 30 медалей, из которых 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых. Общий рейтинг стран на сегодня выглядит следующим образом (золото- серебро- бронза (всего)):

1. США 11-12-7 (30)

2. Нейтральные атлеты из России 8-8-4 (20)

3. Германия 9-7-2 (15)

4. Украина 6-6-7 (19)

5. Словакия 6-2-1 (9)

6. Канада 6-1-12 (19)

7. Франция 5-7-4 (16)

8. Беларусь 3-4-3 (10)

9. Швейцария 3-0-0 (3)

10. Нидерланды 3-3-1 (7)

11. Япония 2-3-3 (8)

12. Италия 1-2-1 (4)

13. Норвегия 1-1-4 (6)

14. Австралия 1-0-3 (4)

15. Финляндия 1-0-2 (3)

16. Казахстан 1-0-0 (1)

17. Великобритания 0-4-1 (5)

18. Австрия 0-2-3 (5)

19. Испания 0-1-1 (2)

20. Швеция 0-1-0 (1)

21. Новая Зеландия 0-0-2 (2)

22. Бельгия 0-0-1 (1)

22. Хорватия 0-0-1 (1)

22. Южная Корея 0-0-1 (1)

22. Польша 0-0-1 (1)