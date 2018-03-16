Медальный зачет Паралимпиады 2018 на 16 марта

Седьмой день Паралимпиады 2018 в Пхенчхане принес Украине сразу три медали
16 марта на Паралимпиаде 2018 в Южной Корее состоялись финальные соревнования по биатлону и сноуборду, а также прошли очередные отборочные игры по хоккею и керлингу на колясках.
На сегодня первенство в медальном зачете Паралимпиады 2018 сохраняет США (30 наград), на втором месте - паралимпийцы из России с 20 медалями, третье место - у Германии (15 медалей).
Украинская сборная поднялась на четвертую строчку рейтинга с результатом 19 наград за все дни соревнований. Сегодня наши биатлонисты завоевали три олимпийские медали.
Биатлон, 12,5 км, женщины (сидя)
Золото - Andrea ESKAU (Германия)
Серебро - Oksana MASTERS (США)
Бронза - Lidziya HRAFEYEVA (Беларусь)
Биатлон, 15 км, мужчины (сидя)
Золото - Martin FLEIG (Германия)
Серебро - Daniel CNOSSEN (США)
Бронза - Collin CAMERON (Канада)
Украинский биатлонист Тарас Радь на данной дистанции занял 4 место, Максим Яровой финишировал 15-м.
Биатлон, 12,5 км, женщины (стоя)
Золото - Anna MILENINA (Нейтральные атлеты из России)
Серебро - Ekaterina RUMYANTSEVA(Нейтральные атлеты из России)
Бронза - Brittany HUDAK (Канада)
Украинки в данном виде соревнований выступили с такими результатами: Ирина Буй - 4 место, Богдана Конашук - 5 место, Людмила Ляшенко - 10 место, Юлия Батенкова-Бауман - 11 место.
Биатлон, 15 км, мужчины (стоя)
Золото - Mark ARENDZ (Канада)
Серебро - Benjamin DAVIET (Франция)
Бронза - Nils-Erik ULSET (Норвегия)
Украинский биатлонист Григорий Вовчинский на данной дистанции занял 4 место, Игорь Рептюхин финишировал 5-м, Виталий Сытник - 6 место, Сергей Романюк - 12 место.
Биатлон,12,5 км, женщины (с нарушением зрения)
Золото - Mikhalina LYSOVA (Нейтральные атлеты из России)
Серебро - Оксана ШИШКОВА (Украина)
Бронза - Clara KLUG (Германия)
Украинка Ольга Прилуцкая финишировала четвертой на данной дистанции.
Биатлон, 15 км, мужчины (с нарушением зрения)
Золото - Виталий ЛУКЬЯНЕНКО (Украина)
Серебро - Александр КАЗИК (Украина)
Бронза - Anthony CHALENCON (Франция)
Украинские биатлонисты Анатолий Ковалевский и Юрий Уткин на данной дистанции заняли 4 место, Дмитрий Суярко финишировал 6-м, Александр Махоткин - 8 место, Ярослав Решетницкий - 11 место.
Фото: Виталий Лукьяненко с гайдом Иваном Марчишаком, Александр Казик с гайдом Сергеем Кучерявым (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Сноуборд, SB-LL1, женщины
Золото - Cecile HERNANDEZ (Франция)
Серебро - Brenna HUCKABY (США)
Бронза - Amy PURDY (США)
Сноуборд, SB-LL2, женщины
Золото - Bibian MENTEL-SPEE (Нидерланды)
Серебро - Brittani COURY (США)
Бронза - Lisa BUNSCHOTEN (Нидерланды)
Сноуборд, SB-UL, мужчины
Золото - Mike MINOR (США)
Серебро - Patrick MAYRHOFER (Австрия)
Бронза - Simon PATMORE (Австралия)
Сноуборд, SB-LL1, мужчины
Золото - Noah ELLIOTT (США)
Серебро - Mike SCHULTZ (США)
Бронза - Reinhold SCHETT (Австрия)
Сноуборд, SB-LL2, мужчины
Золото - Gurimu NARITA (Япония)
Серебро - Evan STRONG (США)
Бронза - Matti SUUR-HAMARI (Финляндия)
Украинский спортсмен Иван Ошаров финишировал 15-м.
Хоккей на льду, квалификация
Япония - Швеция (1:5)
Керлинг на колясках, полуфиналы
Китай – Канада (4:3)
Южная Корея - Норвегия (6:8)
По результатам 16 марта, первенство в медальном зачете Паралимпийских игр 2018 принадлежит США. Спортсмены американской сборной за все соревновательные дни завоевали 30 медалей, из которых 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых. Общий рейтинг стран на сегодня выглядит следующим образом (золото- серебро- бронза (всего)):
1. США 11-12-7 (30)
2. Нейтральные атлеты из России 8-8-4 (20)
3. Германия 9-7-2 (15)
4. Украина 6-6-7 (19)
5. Словакия 6-2-1 (9)
6. Канада 6-1-12 (19)
7. Франция 5-7-4 (16)
8. Беларусь 3-4-3 (10)
9. Швейцария 3-0-0 (3)
10. Нидерланды 3-3-1 (7)
11. Япония 2-3-3 (8)
12. Италия 1-2-1 (4)
13. Норвегия 1-1-4 (6)
14. Австралия 1-0-3 (4)
15. Финляндия 1-0-2 (3)
16. Казахстан 1-0-0 (1)
17. Великобритания 0-4-1 (5)
18. Австрия 0-2-3 (5)
19. Испания 0-1-1 (2)
20. Швеция 0-1-0 (1)
21. Новая Зеландия 0-0-2 (2)
22. Бельгия 0-0-1 (1)
22. Хорватия 0-0-1 (1)
22. Южная Корея 0-0-1 (1)
22. Польша 0-0-1 (1)