Світоліна принесла п'яту "бронзу" Україні та інші події дня на Олімпіаді

Україна за підсумками чергового дня Олімпійські ігри поповнила медальний запас. Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль, яка стала для України п'ятою на ОІ в Токіо.

Перемога на характері

Світоліна почала матч за "бронзу" проти казашки Олени Рибакіної досить невдало, поступившись першим сетом, віддавши при цьому два брейки і поступившись 1:6. У другому сеті українка також поступалася в рахунку, але змогла повернути брейк і на тай-брейку виграти перемогу - 7:6. Третій сет почався за традицією для українки не дуже-знову програш своєї подачі. Але за рахунку 2: 4 Світоліна зробив зворотний брейк і взяти всі наступні гейми. При цьому на фінальній подачі Українки Рибакіна відіграла шість матч-поінтів, але Світоліна, хоч і з сьомої спроби, але виграла цей складний матч, завоювавши "бронзу" ОІ в Токіо.

Батут

Ще одна надія України збільшити медальний запас лежала на батутисті. Але він у півфіналі показав лише 12-й результат. У фінал проходили топ-8.

Плавання

Представник України на дистанції 50 метрів вільним стилем Владислав Бухов не зміг пробитися до фіналу змагань. Йому не вистачило 0,05 секунди для того, щоб пробитися у фінальний заплив.

Теніс

Серб Новак Джокович залишився без медалей Олімпіади в Токіо. При цьому він сьогодні міг отримати відразу дві "бронзи" - в індивідуальному розряді і міксті. Однак у першому матчі перша ракетка світу поступився іспанцеві Пабло Корреньо-Бусте. Після цього матчу він повинен був відразу грати фінал міксту, але знявся зі змагань. Офіційно - у нього травма плеча. Але ще в півфіналах Джоко був досить емоційним, кидаючи ракету і лаючись з тренером сербської команди.

Футбол

Сьогодні визначилися півфіналісти футбольного чоловічого турніру. Іспанія в екстра-таймі змогла здолати Кот-д'івуар-5: 2. Японія по пенальті змогла здолати Нову Зеландію 4: 2 (0: 0 основний час). Бразилія мінімально обіграла Єгипет-1: 0. А Мексика в результативному матчі обіграла Південну Корею-6: 3. Півфінали пройдуть 3 серпня, між собою зустрінуться:

Мексика-Бразилія

Японія-Іспанія

Легка атлетика

У кваліфікації з бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами за путівку до півфіналу боролися відразу три українки - Вікторія Ткачук, Рижикова Анна, Марія Миколенко. Перші дві зуміли пробитися до півфіналів і лише Марія Миколенко не кваліфікувалася. Причому Анна Рижикова показав третій серед усіх півфіналістів, перемігши у своєму забігу-54.56. Півфінали відбудуться 2 серпня.

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Таким чином після 31 липня біля України в активі п'ять бронзових медалей. Наша країна займає 65-е місце в медальному рейтингу. При цьому Україна займає 20-е місце за загальною кількістю медалей.