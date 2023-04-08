RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

McDonald's сократит зарплаты своим сотрудникам: кого коснется

Фото: McDonald's сократит зарплаты своим офисным сотрудникам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Корпорация McDonald's сократит заработную плату для некоторых сотрудников в рамках реструктуризации, которая включает увольнения и закрытие некоторых офисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что количество корпоративных сотрудников, которых компания планировала уволить на этой неделе, исчисляется сотнями. Сеть ресторанов быстрого питания предложила некоторым сотрудникам возможность остаться в компании с сокращением зарплаты и ряда бонусов.

Сокращения и изменения оплаты труда коснутся офисных сотрудников McDonald's в Соединенных Штатах и ряде европейских представительств в большинстве отделов, включая маркетинг и аудит.

Ранее сообщалось, что McDonald's закрывает все свои офисы в США на несколько дней, так как компания готовится сообщить сотрудникам о массовых увольнениях.

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, почему на самом деле McDonald's может выйти из Казахстана.

Также недавно компания McDonald's окончательно покинула рынок Беларуси. При этом рестораны быстрого питания продолжат работу под российской маркой "Смачно и точка". Глава белорусского режима Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Бога за выход McDonald's из его страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
McDonald's