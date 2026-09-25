Россия ударила дронами по складу McDonald's, - Зеленский

Россия цинично бьет дронами по гражданским объектам Украины, которые снабжают людей продовольственными товарами. Сегодня страна-агрессор атаковала склад McDonald's.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и начальника Киевской ОДА Тимура Ткаченко в Telegram.

Россия била по McDonald's

Зеленский отметил, что 25 сентября были российские удары дронами по складу, используемому Макдональдзом.

"Ударный дрон против обычных продуктов", - заметил президент.

По его словам, Россия постоянно расширяет свою эскалационную операцию.

"Американский и другой бизнес, датацентры, провайдеры интернета - вся обычная жизнь для России просто мишень. Все это бьет по возможностям людей быть на связи, учиться, работать", - говорит он.

Зеленский призвал мир отреагировать на эти удары, чтобы Россия чувствовала ответ на свой террор.

"Наша дальнобойность и санкции мира должны объединено работать именно на это - на конкретные последствия для России", - сообщил он.

Удары по Киевщине

Зеленский не уточнил, где именно Россия ударила по складу McDonald's.

Однако глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщал, что сегодня оккупанты дважды атаковали складские помещения в Броварском районе Киевщины.

Один удар был нанесен еще ночью, другой - в течение дня.

"Броварской район - повреждены складские помещения и частный дом. Спасатели ликвидируют пожар на складах", - говорит он.