McDonald's может вернуться в Харьков: Баффет ведет переговоры

Главное:

В Харькове могут снова открыть McDonald's.

Переговоры ведутся при участии Говарда Баффета.

Рестораны сети не работают в городе с 23 февраля 2022 года.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу в Харькове после более чем четырехлетней паузы.

По словам Олега Синегубова, к переговорам о возвращении компании присоединился американский предприниматель и филантроп Говард Грэм Баффет.

"В то же время работаем над возвращением иностранных компаний в область. Например, при участии Говарда Баффета ведутся переговоры о возобновлении работы сети McDonald's на Харьковщине", - написал Синегубов.

Рестораны McDonald's в Харькове прекратили работу 23 февраля 2022 года в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас компания официально не сообщала о сроках возможного возобновления работы заведений в городе.

Как сообщало РБК-Украина, ранее в компании объясняли, что для возобновления работы заведений необходимы регулярная настройка оборудования, логистика и работа сервисных компаний, которые сейчас не работают в Харькове.

Однако главной проблемой в McDonald's называли ситуацию с безопасностью. В компании отмечали, что в Харькове промежуток между сигналом воздушной тревоги и ударами часто слишком короткий, а иногда обстрелы происходят еще до объявления тревоги.

Также в компании отмечали, что вариант открытия ресторана в укрытии пока не соответствует стандартам сети из-за требований к пространству, логистике, пожарной безопасности и операционным процессам.

В McDonald's отмечали, что готовы вернуться в Харьков, как только это станет возможным с учетом условий безопасности и стандартов компании.