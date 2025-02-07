Есть две причины. Почему McDonald's не откроется в Харькове даже в укрытии

Рестораны McDonald's в Харькове пока не возобновят работу. Основные причины - это отсутствие сервисных компаний, которые обеспечивают техническое обслуживание сети, а также угроза ракетных ударов, которые могут происходить еще до объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы McDonald's для "Суспільне Харків" .

В McDonald's сообщили, что для работы ресторанов необходима регулярная настройка оборудования, логистика и другие операционные процессы. Сейчас сервисные компании, которые обеспечивают эти услуги, не работают в Харькове.

Однако главным вызовом остается безопасность. В отличие от большинства регионов, в Харькове интервал между объявлением воздушной тревоги и ударами очень короткий. Иногда обстрелы происходят еще до сигнала тревоги, что делает невозможным обеспечение безопасности посетителей и персонала.

Относительно открытия ресторана в укрытии, в компании объяснили, что альтернативные подземные помещения не соответствуют их стандартам. McDonald's имеет четкие требования к пространству, логистике, пожарной безопасности и операционным процессам, которые сложно реализовать в укрытиях.

В компании отмечают, что готовы возобновить работу в Харькове, когда это станет возможным с учетом безопасности и в соответствии с их стандартами.