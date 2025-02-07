Есть две причины. Почему McDonald's не откроется в Харькове даже в укрытии
Рестораны McDonald's в Харькове пока не возобновят работу. Основные причины - это отсутствие сервисных компаний, которые обеспечивают техническое обслуживание сети, а также угроза ракетных ударов, которые могут происходить еще до объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы McDonald's для "Суспільне Харків".
В McDonald's сообщили, что для работы ресторанов необходима регулярная настройка оборудования, логистика и другие операционные процессы. Сейчас сервисные компании, которые обеспечивают эти услуги, не работают в Харькове.
Однако главным вызовом остается безопасность. В отличие от большинства регионов, в Харькове интервал между объявлением воздушной тревоги и ударами очень короткий. Иногда обстрелы происходят еще до сигнала тревоги, что делает невозможным обеспечение безопасности посетителей и персонала.
Относительно открытия ресторана в укрытии, в компании объяснили, что альтернативные подземные помещения не соответствуют их стандартам. McDonald's имеет четкие требования к пространству, логистике, пожарной безопасности и операционным процессам, которые сложно реализовать в укрытиях.
В компании отмечают, что готовы возобновить работу в Харькове, когда это станет возможным с учетом безопасности и в соответствии с их стандартами.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в декабре 2024 года в винницких ресторанах McDonald's в тестовом формате появилось утреннее меню. Как пояснили в компании, Винница была выбрана для тестирования из-за оптимальных условий: в городе работают рестораны с различными каналами продаж, что позволяет эффективно оценить работу нового формата. В будущем утреннее меню могут запустить и в других городах Украины.
Также мы рассказывали, каких блюд не хватает украинцам в McDonald's в нашей стране. Украинские ценители McDonald's часто мечтают о блюдах, которые доступны за рубежом, но отсутствуют в локальном меню. Ведь эта глобальная сеть адаптирует свои предложения под особенности каждой страны. Поэтому в разных уголках мира можно найти в McDonald's такие позиции, о которых в Украине можно только догадываться.
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