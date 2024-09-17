ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В McDonald's объяснили, почему до сих пор не открылись в Харькове: есть две причины

Вторник 17 сентября 2024 12:20
UA EN RU
В McDonald's объяснили, почему до сих пор не открылись в Харькове: есть две причины McDonald's в Харькове пока что не работает (фото: wikimapia.org)
Автор: Ирина Костенко

В McDonald's рассказали, что их рестораны в Харькове остаются закрытыми по нескольким причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

Когда могут открыть рестораны McDonald's в Харькове

В одном из постов McDonald's в социальной сети Facebook говорилось о веских аргументах и причинах любить украинские бургеры.

Музыкант Александр Раев в комментарии к публикации иронически заметил: "Да, очень любим вас в Харькове, часто ходим, спасибо".

В ответ в McDonald's подчеркнули, что компания всегда заботится о безопасности своих посетителей и работников.

"Это один из наших несомненных приоритетов", - добавили в пресс-службе McDonald's.

Кроме того, в компании объяснили, что рестораны McDonald's остаются закрытыми в Харькове:

  • из-за ограниченных часов работы в связи с длительными воздушными тревогами
  • из-за усложнения процедуры эвакуации для работников и клиентов

"Мы непрестанно мониторим ситуацию и будем рады открыть двери ресторанов, как только это будет возможно, чтобы снова радовать харьковчан вкусными блюдами", - подытожили в McDonald's.

В McDonald's объяснили, почему до сих пор не открылись в Харькове: есть две причиныВ McDonald's объяснили, почему до сих пор не открылись в Харькове: есть две причины

Пост McDonald's и один из комментариев под ним (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

McDonald's в Украине во время войны

Согласно информации McDonald's Ukraine, с первого дня полномасштабной войны в Украине на нужды населения было передано более 700 тонн продукции на более чем на 130 млн гривен.

Работники McDonald's инициировали программы поддержки семей и больниц, пострадавших из-за войны, а также активно волонтерят в рамках программ фонда "Дом Рональда МакДональда".

По словам генерального директора (CEO) McDonald's Ukraine Юлии Бадритдиновой, в 2023 году McDonald's инвестировал в открытие новых и обновление старых ресторанов около 1 млрд гривен. При этом все инвестиции украинское подразделение компании получило из головного офиса.

В конце марта 2024 года стало известно, что компания планирует открытие ресторанов в Ужгороде и Черновцах.

Кроме того, сообщалось о введении McDonald's Ukraine ряда изменений, являющихся частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов (хотя не все украинцы отнеслись положительно к подобным инициативам).

Читайте также, сколько всего McDonald's в мире и в каких странах нет ни одного ресторана компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
McDonald's Харьков Война в Украине
NEWS
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией