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Мазуру завтра обиратимуть запобіжний захід, - Денісова

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Засідання відбудеться завтра, 10 листопада

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу українцю Ігорю Мазуру відбудеться в Польщі у неділю, 10 листопада. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

За даними Денісової, завтра об 11-й годині польська прокуратура у місті Хелм розгляне питання обрання запобіжного затриманому українцю Мазуру.

"Завтра, 10 листопада, об 11.00 годині прокуратура в місті Хелм буде розглядати питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру", - написала омбудсмен.

Як відомо, у суботу, 9 листопада, у Польщі на запит Росії було затримано українського активіста Ігоря Мазура. Наразі Мазура тримають на пункті пропуску "Дорогуськ" в Польщі. Наразі невідомо, в чому саме звинувачують Мазура.

Нагадаємо, раніше в українському консульстві повідомили, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Мазуру відбудеться в Польщі до вівторка, 12 листопада. Після обрання запобіжного заходу почнеться розгляд питання про екстрадицію Мазура в РФ.

Також РБК-Україна писало, що під посольством Польщі у Києві зібралася акція на підтримку затриманого українця Мазура. Учасники вимагають від польських правоохоронців як можна швидше відпустити Мазура.

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