Воздушные силы ночную атаку: одной из главных целей удара РФ был аэродром

Во время ночного обстрела одной из главных целей для врага был аэродром. В последнее время россияне пытаются атаковать точечно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, в целом Украину атаковали чуть более 300 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed, большинство из которых было успешно уничтожено ПВО.

В частности добавил, что есть определенные последствия от ракет "Кинжал", но далеко не все они долетели до своих целей.

"Уже местные власти сообщили и мы написали официальное сообщение, это Волынь и аэродром (куда сосредоточен главный удар, - ред.), в том же числе, и отдельные предприятия на этом направлении. Видим, враг в последнее время направляет воздушные средства нападения точечно. Да, были и другие регионы, в частности Житомирская область", - рассказал он.