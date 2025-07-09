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Воздушные силы ночную атаку: одной из главных целей удара РФ был аэродром

Среда 09 июля 2025 10:41
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Воздушные силы ночную атаку: одной из главных целей удара РФ был аэродром Фото: Юрий Игнат, начальник коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ночного обстрела одной из главных целей для врага был аэродром. В последнее время россияне пытаются атаковать точечно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, в целом Украину атаковали чуть более 300 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed, большинство из которых было успешно уничтожено ПВО.

В частности добавил, что есть определенные последствия от ракет "Кинжал", но далеко не все они долетели до своих целей.

"Уже местные власти сообщили и мы написали официальное сообщение, это Волынь и аэродром (куда сосредоточен главный удар, - ред.), в том же числе, и отдельные предприятия на этом направлении. Видим, враг в последнее время направляет воздушные средства нападения точечно. Да, были и другие регионы, в частности Житомирская область", - рассказал он.

Обстрел Украины в ночь на 9 июля

В ночь на 9 июля российские террористы прибегли к сильнейшему комбинированному удару по Украине, запустив 741 средство воздушного нападения:

  • 728 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов;
  • семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
  • шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, ПВО обезвредила 718 средств воздушного нападения.

Подробнее об атаке на Луцк - в материале РБК-Украина.

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