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Дожди, грозы и температурные "качели": какой будет погода в Украине в течение недели (карты)

18:30 19.07.2026 Вс
2 мин
Какой день будет самым жарким и когда накроет непогода?
aimg Татьяна Степанова
Дожди, грозы и температурные "качели": какой будет погода в Украине в течение недели (карты) Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)
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На следующей неделе погода в Украине будет нестабильной. Почти каждый день прогнозируются дожди, грозы, местами град и шквалы. Температура воздуха будет неоднократно меняться - от жары до +35 до более комфортных показателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 20 июля, в Украине будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме востока и юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами сильные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +25 до +29 градусов;
  • в восточных областях – от +27 до +30 градусов;
  • в центральных областях – от +24 до +30 градусов;
  • в южных областях – от +24 до +30 градусов;
  • в западных областях – от +21 до +26 градусов.

Дожди, грозы и температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в Украине в течение недели (карты)

Во вторник, 21 июля, в Украине снова будет небольшой дождь, но не везде.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +23 до +27 градусов;
  • в восточных областях – от +23 до +33 градусов;
  • в центральных областях – от +22 до +28 градусов;
  • в южных областях – от +24 до +29 градусов;
  • в западных областях – от +19 до +26 градусов.

Дожди, грозы и температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в Украине в течение недели (карты)

В среду, 22 июля, небольшие дожди возможны в нескольких областях, но в центральных областях - без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +20 до +25 градусов;
  • в восточных областях – от +24 до +31 градусов;
  • в центральных областях – от +20 до +26 градусов;
  • в южных областях – от +25 до +29 градусов;
  • в западных областях – от +18 до +24 градусов.

Дожди, грозы и температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в Украине в течение недели (карты)

В четверг, 23 июля, в Украине будет почти без дождей, но станет холоднее.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +21 до +23 градусов;
  • в восточных областях – от +21 до +27 градусов;
  • в центральных областях – от +19 до +25 градусов;
  • в южных областях – от +24 до +27 градусов;
  • в западных областях – от +19 до +25 градусов.

Дожди, грозы и температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в Украине в течение недели (карты)

В пятницу, 24 июля, небольшие дожди пройдут только в ряде восточных и западных областей.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +22 до +26 градусов;
  • в восточных областях – от +17 до +25 градусов;
  • в центральных областях – от +21 до +26 градусов;
  • в южных областях – от +24 до +27 градусов;
  • в западных областях – от +18 до +24 градусов.

Дожди, грозы и температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в Украине в течение недели (карты)

Напомним, ранее мы рассказывали, как действительно работают синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.

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