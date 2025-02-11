Россия ночью запустила более 120 дронов и 19 ракет: как отработала ПВО
В ночь на 11 февраля российская армия запустила по территории Украины 124 дрона ударного типа и до 18 крылатых ракет. К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 11 февраля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности на Полтавской области. Россияне запустили до 19-ти крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Сейчас информация о типах и результатах боевой работы уточняется.
Также враг атаковал 124-мя ударными дронами типа Shahed и дронами-имитаторами других типов по направлениям:
- Миллерово;
- Орел;
- Брянск;
- Курск;
- Приморско-Ахтарск.
"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - сообщили Воздушные силы.
По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 57-ми ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Также 64 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий. Вследствие вражеской атаки пострадали Полтавская, Черниговская, Харьковская и Черкасская области.
Ночной удар по территории Украины
Сегодня ночью Российская Федерация нанесла комбинированный удар по территории Украины. Сначала россияне применили дроны и крылатые ракеты "Калибр". А ближе к утру стало известно об угрозе обстрела со стратегической авиации РФ. тогда было зафиксировано, что российские ракеты двигались в направлении Полтавской области.
Предварительно, в результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.
Кроме этого, из-за обстрелов в Украине, были применены экстренные отключения электроэнергии. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Россия снова пытается атаковать энергосистему Украины.
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