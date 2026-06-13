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Почти во всех регионах. Какие профессии самые популярные в профтехах и колледжах Украины

06:40 13.06.2026 Сб
2 мин
На кого сейчас учатся и подростки, и взрослые?
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Некоторые специальности среди поступающих более популярны, чем другие (фото иллюстративное: Getty Images)

Вскоре в Украине начнется поступление в учреждения профессионального и профессионального предвысшего образования. Но не все знают, какие специальности - "традиционно" самые популярные.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Какие специальности сегодня самые популярные

Эксперт рассказал, что в профессиональном образовании Украины традиционно самой популярной профессией является "повар".

"Такая профессия наиболее популярна почти во всех регионах", - уточнил Завгородний.

В то же время, по его словам, есть и отдельные исключения.

"Это могут быть автослесари или слесари сельскохозяйственной техники, трактористы. Также очень популярной является сварка", - сообщил заместитель министра.

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Между тем в профессиональном предвысшем образовании наиболее популярная специальность - "медсестринство".

"Есть очень много хороших колледжей в каждой области... Преимущественно в них есть конкурс на эту специальность. И нужно будет хорошо готовиться, если вы собираетесь на медсестринство", - отметил Завгородний.

Он добавил, что эта специальность - самая популярная:

  • и среди взрослых, которые идут учиться в колледжи по ваучерам или по другим государственным программам;
  • и среди молодежи, которая идет в профессиональные колледжи.

"Конечно, есть "конъюнктурные" специальности и в профессиональных колледжах, такие как менеджмент или финансы. Но мы, с точки зрения государственной политики, делаем акцент именно на инженерных, естественных специальностях, помогаем развиваться заведениям в сфере сельского хозяйства",- поделился представитель МОН.

Их, по его словам, "тоже есть много".

"И они, кстати, тоже очень популярны. И есть очень хорошие примеры заведений в области сельского хозяйства, которые имеют очень успешных студентов", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать о поступлении в колледжи в 2026 году.

Кроме того, мы объясняли, как и когда в колледжах Украины обновят стандарты образования.

Читайте также, почему сейчас - золотое время для колледжей и профтех нужен всей стране.

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