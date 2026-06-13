Майже в усіх регіонах. Які професії найпопулярніші у профтехах і коледжах України

Які спеціальності сьогодні найпопулярніші

Експерт розповів, що у професійній освіті України традиційно найпопулярнішою професією є "кухар".

"Така професія найбільш популярна майже в усіх регіонах", - уточнив Завгородній.

Водночас, за його словами, є і окремі винятки.

"Це можуть бути автослюсарі або слюсарі сільськогосподарської техніки, трактористи. Також дуже популярним є зварювання", - повідомив заступник міністра.

Тим часом у фаховій передвищій освіті найбільш популярна спеціальність - "медсестринство".

"Є дуже багато гарних коледжів в кожній області... Переважно в них є конкурс на цю спеціальність. І треба буде гарно готуватися, якщо ви збираєтесь на медсестринство", - зауважив Завгородній.

Він додав, що ця спеціальність - найпопулярніша:

і серед дорослих, які йдуть навчатися в коледжі за ваучерами або за іншими державними програмами;

і серед молоді, яка йде в фахові коледжі.

"Звісно, є "кон'юнктурні" спеціальності і в фахових коледжах, такі як менеджмент або фінанси. Але ми, з точки зору державної політики, робимо акцент саме на інженерних, природничих спеціальностях, допомагаємо розвиватися закладам у сфері сільського господарства",- поділився представник МОН.

Їх, за його словами, "теж є багато".

"І вони, до речі, теж є дуже популярними. І є дуже гарні приклади закладів у галузі сільського господарства, які мають дуже успішних студентів", - підсумував експерт.