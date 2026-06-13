UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Майже в усіх регіонах. Які професії найпопулярніші у профтехах і коледжах України

06:40 13.06.2026 Сб
2 хв
На кого зараз вчаться і підлітки, і дорослі?
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Деякі спеціальності серед вступників більш популярні, ніж інші (фото ілюстративне: Getty Images)

Незабаром в Україні почнеться вступ до закладів професійної та фахової передвищої освіти. Але не всі знають, які спеціальності - "традиційно" найпопулярніші.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра освіти й науки Дмитро Завгородній.

Які спеціальності сьогодні найпопулярніші

Експерт розповів, що у професійній освіті України традиційно найпопулярнішою професією є "кухар".

"Така професія найбільш популярна майже в усіх регіонах", - уточнив Завгородній.

Водночас, за його словами, є і окремі винятки.

"Це можуть бути автослюсарі або слюсарі сільськогосподарської техніки, трактористи. Також дуже популярним є зварювання", - повідомив заступник міністра.

Читайте також: З кожним роком все менше. В коледжах України - недобір на низку спеціальностей

Тим часом у фаховій передвищій освіті найбільш популярна спеціальність - "медсестринство".

"Є дуже багато гарних коледжів в кожній області... Переважно в них є конкурс на цю спеціальність. І треба буде гарно готуватися, якщо ви збираєтесь на медсестринство", - зауважив Завгородній.

Він додав, що ця спеціальність - найпопулярніша:

  • і серед дорослих, які йдуть навчатися в коледжі за ваучерами або за іншими державними програмами;
  • і серед молоді, яка йде в фахові коледжі.

"Звісно, є "кон'юнктурні" спеціальності і в фахових коледжах, такі як менеджмент або фінанси. Але ми, з точки зору державної політики, робимо акцент саме на інженерних, природничих спеціальностях, допомагаємо розвиватися закладам у сфері сільського господарства",- поділився представник МОН.

Їх, за його словами, "теж є багато".

"І вони, до речі, теж є дуже популярними. І є дуже гарні приклади закладів у галузі сільського господарства, які мають дуже успішних студентів", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати про вступ до коледжів у 2026 році.

Крім того, ми пояснювали, як і коли в коледжах України оновлять стандарти освіти.

Читайте також, чому зараз - золотий час для коледжів і профтех потрібен усій країні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
спеціальністьМОНКоледжРобота в УкраїніПрофесіяСтудентиПорадиУчніОсвіта в Україні