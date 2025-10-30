ua en ru
Где в Украине аварийно отключают свет сегодня: список областей

Украина, Четверг 30 октября 2025 07:54
Где в Украине аварийно отключают свет сегодня: список областей Иллюстративное фото: в Украине аварийно отключают свет сегодня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня утром "Укрэнерго" дало указание о введении аварийных графиков отключения света в Украине. Причина - очередной массированный российский удар по энергетике страны.

РБК-Украина рассказывает, какие области начали аварийные отключения электроэнергии.

"Укрэнерго"

Из-за массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения света.

Как сообщили в энергетическом ведомстве, ремонтные бригады начнут восстановительные работы сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"Аварийные отключения отменят после стабилизации энергосистемы", - говорится в официальном сообщении.

Гражданам рекомендуют следить за обновлениями на страницах своих облэнерго, где публикуется актуальная информация о графиках отключений и ходе восстановления электроснабжения.

Киев

Из-за массированного обстрела по команде "Укрэнерго" в Киеве применены экстренные отключения

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Из-за массированного обстрела по команде "Укрэнерго" в Киевской области применены экстренные отключения

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

Из-за массированного обстрела по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения

Полтавская область

30 октября 2025 года с 06:23 в Полтавской области был применен специальный график аварийных отключений электроэнергии (СГАО).

Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке: https: //www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 30 октября с 07:05 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАВ).

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - сообщили в "Черкассыоблэнерго".

Смотреть график можно на сайте облэнерго.

Сумская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

Сейчас в регионе ГАВ действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей.

Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Харьковская область

Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в Харьковской области введены аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Николаевская область

"Есть также указание на применение одной очереди графиков аварийных отключений", - сообщили в "Николаевоблэнерго".

В то же время, в ОВА заявили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, в области с 08:00 отменяется график аварийных отключений (ГАО). Вместо этого вводится график почасовых отключений (ГПВ).

Сейчас график ГПВ следующий:

08:00 - 10:00 - две очереди
10:00 - 14:00 - одна очередь
14:00 - 19:00 - две очереди

Смотрите актуальную информацию по вашему адресу:
https://off.energy.mk.ua/

При подготовке материалов использованы данные "Укрэнерго" и местных облэнерго.

