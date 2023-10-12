Почти тысяча оккупантов, более 100 танков, ББМ и артсистем. Генштаб обновил потери РФ
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 12 октября, составили 990 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 284890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 118 единиц танков, ББМ и артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 284890 (+990) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4905 (+42) ед,
- боевых бронированных машин - 9264 (+44) ед,
- артиллерийских систем - 6763 (+32) ед,
- РСЗО - 811 (+2) ед,
- средства ПВО - 545 ед,
- самолетов - 316 ед,
- вертолетов - 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5247 (+21),
- крылатые ракеты - 1531 (+1) ед,
- корабли /катера - 20 ед,
- подводные лодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9170 (+25) ед,
- специальная техника - 966 (+1).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступают на Мелитопольском направлении и Бахмутском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и продвинулись на обоих участках фронта.
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