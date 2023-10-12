Контрнаступление ВСУ вблизи Бахмута и в Запорожской области: карты ISW

Украинские войска продолжили контрнаступательные операции близ Бахмута и на западе Запорожской области и, как сообщается, 11 октября продвинулись на обоих участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Основная операция № 1 – Луганская область

По словам института, ссылаясь на Генштаб Украины, российские войска безуспешно атаковали в районе Синьковки и Ивановки. Начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что 11 октября российские войска провели 30 атак на направлениях Купянска и Лимана, перебрасывают большие концентрации личного состава и техники в районы Синьковки и Ивановки и пытаются захватить Купянск и открыть сухопутный коридор к реке Оскил.

По сообщениям российских источников, военные провели наступательные операции под Купянском и, как сообщается, продвинулись 11 октября. Российские войска, атаковали близ Сынковки, Ивановки и Кисловки и продвинулись в районе Сынковки. Российские войска продвинулись примерно на 1,5 километра в направлении Ивановки и Кисловки, поскольку российские атаки в этих районах оказываются затрудненными из-за большого количества украинских мин.

Россияне вели наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись вперед. Источники утверждали, что российские войска, продвинулись в районе Макеевки и Невского. По словам, Министерства обороны России, 11 октября украинские войска безуспешно атаковали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная в районе Синьковки, Ивановки, Макеевки и Серебрянского лесничества.

Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают сдерживать российские войска в районе Макеевки и Диброва.

Основная операция № 2 – Донецкая область

По словам ISW, ВСУ продолжили наступлениепод Бахмутом и, как сообщается, продвинулись вперед. Генштаб сообщил, что украинские войска достигли неопределенного успеха к востоку от Клещиевки и Андреевки. Российские СМИ сообщают, что бои продолжаются в районе Курдюмовки и заявляют, что украинские силы продолжают попытки закрепиться на железнодорожной линии к востоку от Андреевки.

Российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 11 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов. По сообщению Генштаба, российские войска провели безуспешные атаки под Андреевкой и Клещиевкой. Россияне контратаковали под Клещиевкой.

Ранее 10 октября один из ведущих российских блогеров в удаленном посте заявил, что российские войска контратаковали на северном и южном флангах Бахмута и что российские войска владеют инициативой на Бахмутском направлении.

По анализу ISW, ВСУ 11 октября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наступательных действий вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Российские войска подтвердили продвижение в районе Авдеевки. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 11 октября, показывает, что российские войска продвинулись к югу и западу от Красногоровки и к юго-востоку от Сиверного

Украинский источник заявил, что российские войска атаковали из Новоселовки Второй, Веселого, Водяного, Песков и Красногоровки, а также захватили несколько неустановленных позиций, понеся тяжелые потери

Российские источники, включая Министерство обороны России (МО), утверждали 10 и 11 октября, что российские войска продвинулись в районе Бердячей, Авдеевки, Сиверного, Водяного и Степного, а также атакуют в районе Спартака Ведущий блоггер в своем посте заявил, что российские войска прорвали украинскую оборону к юго-западу от Красногоровки. По его сообщениям, российские войска еще не достигли окраин Сиверного или Тоненке.

Спикер Объединенного прес-сцентра Сил обороны таврического направления Александр Штупун заявил, что ВСУ отразили российские атаки вблизи Очертино, Керамики, Бердичи, Степового, Тоненького, Авдеевки, Ласточкино и Первомайского.

Российский источник утверждал, что российские войска в основном атаковали к северу от Авдеевки в районе Красногоровки и к югу от Авдеевки со стороны Опытного в направлении. Другие российские блогеры утверждали, что российские войска установили огневое наблюдение на дороге ведущей в Авдеевку, перекрывая путь снабжения украинских сил в населенном пункте.

По сообщениям Генштаба российские войска провели безуспешные атаки вблизи Марьинки, Победы и Новомихайловки. Российские блогеры также утверждали, что российские войска атаковали близ Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

По словам российских источников, 11 октября украинские войска провели безуспешные наземные атаки в западной части Донецкой области и в районе границы Донецко-Запорожской области.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки к югу от Новомихайловки и к северо-западу от Приютного. СМИ заявили, что в районе Новодонецкого продолжаются боевые действия.

11 октября российские войска провели контратаки в западной части Донецкой области и на границе Донецко-Запорожской области и, по сообщениям, продвинулись в некоторых районах.

Генштаб заявил об отражении ВСУ российских атак к юго-востоку от Угледара близ Золотой Нивы и близ Володина. Украинский военный обозреватель сообщил, что подразделения ВСУ действуют в районе между Донецком и к востоку от Великой Новоселки.

Частичный успех российских военных был на линии Приютное-Завитное Бажання и оттеснили украинские силы еще дальше от Приютного, но затем не смогли обеспечить дальнейшее продвижение даже к линии фронта и не смогли продвинуться в направлении Ривнополя и Старомайорска.

Российские источники, в том числе депутат от оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов, утверждали, что российские войска контратаковали из Приютного в направлении Левадного.

По словам института изучения войны, украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед. Генштаб Украины и командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщили, что украинские войска улучшили свои тактические позиции к западу от Работино.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали атаки вблизи Работино, Новопрокоповки и Вербового. По их словам, украинские войска безуспешно атаковали из Работино в направлении Копани.

ISW информирует, что российские войска контратаковали в западной части Запорожской области и, как сообщается, добились ограниченных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали близ Инженерного и Вербового.Несколько российских источников утверждали, что российские войска контратаковали близ Копани и вынудили украинские войска отступить обратно в район Вербового.

Один из обозревателей утверждал, что возобновление российских атак в секторе Жеребянка-Пятихатки застало украинские силы врасплох и что российским войскам удалось продвинуться “на несколько сотен” метров в этом направлении в течение 10-11 октября.

Российские обозреватели по-прежнему обеспокоены по поводу потенциальных украинских контрнаступательных операций за рекой Днепр в Херсонской области. Один из них, заявил, что украинские войска готовятся к этим предполагаемым операциям, усиливая удары по российским тыловым районам Херсонской области.

Ранее, мы писали об итогах Рамштайна, состоявшегося 11 октября. 11 стран согласились помочь Украине экономически и снаряжениями.

Также, министерство обороны США объявили об выделении нового пакета помощи.