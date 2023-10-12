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Майже тисяча окупантів, більше 100 танків, ББМ та артсистем. Генштаб оновив втрати РФ

Україна, Четвер 12 жовтня 2023 08:07
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Майже тисяча окупантів, більше 100 танків, ББМ та артсистем. Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 12 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 12 жовтня, склали 990 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 284 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 118 одиниць танків, ББМ та артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 284890 (+990) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4905 (+42) од,
  • бойових броньованих машин - 9264 (+44) од,
  • артилерійських систем - 6763 (+32) од,
  • РСЗВ - 811 (+2) од,
  • засоби ППО - 545 од,
  • літаків - 316 од,
  • гелікоптерів - 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5247 (+21),
  • крилаті ракети - 1531 (+1) од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9170 (+25) од,
  • спеціальна техніка - 966 (+1).

Ситуація на фронті

За даними Генштаба, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступають на Мелітопольському напрямку та Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та,просунулися на обох ділянках фронту.

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