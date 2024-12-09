ua en ru
Пн, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В "Азове" показали ночные поражения оккупантов ударными дронами возле Торецка

Понедельник 09 декабря 2024 21:46
UA EN RU
В "Азове" показали ночные поражения оккупантов ударными дронами возле Торецка Иллюстративное фото: азовцы показали, как уничтожают россиян возле Торецка (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают ликвидировать позиции оккупантов на Торецком направлении. Там был уничтожен личный состав российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 12-й бригады "Азов".

Как отметили в бригаде, их бойцы, с помощью ударных дронов устроили "ночную охоту" на российских оккупантов. В частности, ночью движущиеся цели с тепловыми сигнатурами становятся приоритетом № 1 для пилотов.

"Звук азовского дрона - последнее, что слышит вражеский личный состав перед ликвидацией. На видео - подборка ночных попаданий операторов ударных БПЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении", - подписано видео.

Ситуация в Торецке

В начале сентября сообщалось, что россияне смогли зайти на территорию Торецка Донецкой области. С тех пор там продолжаются уличные бои.

Как рассказали в ОТУ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецкого. В других частях города идут бои.

Более подробно о ситуации вокруг города – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовці Война в Украине
NEWS
Украина может подумать над идеей Макрона по размещению иностранных войск, - Зеленский
Украина может подумать над идеей Макрона по размещению иностранных войск, - Зеленский
DAILY
Игорь Клименко: Безопасности в государстве не будет, если в городах не останется полицейских
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Игорь Клименко: Безопасности в государстве не будет, если в городах не останется полицейских