Почти каждую неделю - новые дела. Судья раскрыл детали расследований преступлений РФ в Буче

Украинские суды до сих пор расследуют дела об убийствах и пытках людей россиянами в Буче. Таких случаев настолько много, что почти каждую неделю появляются новые дела.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал судья Михаил Одарюк.
"На самом деле дел здесь было настолько много, что в суд почти каждую неделю и сейчас поступают одно-два новых. И это уже такая отдельная категория, которую рассматривают судом коллегиально, потому что они в целом связаны с расстрелами гражданских российских военных, когда они ехали в колоннах, на машинах или когда шли пешком. И их, несмотря на белые флаги и надписи "дети", расстреливали", - рассказал он.
Кроме того, по словам судьи, с делами о зверствах россиян в Буче очень много сложностей, потому что многие потерпевшие или их родственники выехали за границу и трудно их найти, трудно их снова допросить в рамках судебного разбирательства.
"Это проблема, когда они не выходят на связь. Тогда получается, что нет других доказательств, кроме части видеокадров с камер, если они еще работали, или что кто-то снимал. В те дни, конечно, никакие экспертизы не проводились, люди, которых расстреливали, оставались в своих машинах. Это можно было расследовать только потом, когда узнавали, они были убиты из автомата или из крупнокалиберного оружия или авиации. Были случаи, когда нанесен был авиаудар прямо по колонне, и очень много людей погибли. В том числе и иностранцы", - отметил Одарюк.
В частности, по его словам, есть дела, где потерпевшим является гражданин Германии.
"Пытаемся его также вызвать, выяснить его позицию, чтобы двигаться дальше. Надо знать, есть ли у него требования к обвиняемым, будет ли он с защитником. А по нашим законам, защитником не может быть человек из другой страны кроме как из Украины. Поэтому он должен привлечь украинского адвоката, который будет заниматься его делом. Это такие технические вопросы, связанные с международными поручениями, что тоже не быстро делается", - приводит пример судья.
Также по словам Одарюка, свидетели тех ужасных событий в Буче сейчас крайне редко хотят делиться воспоминаниями и что-то рассказывать.
"По делам, которые находятся в моем производстве, я не могу разглашать информацию до их завершения. Но у меня было дело, которое уже с приговором, поэтому можно о нем говорить открыто. Там мужчину в возрасте около 40 лет подвергали пыткам. Россияне пытали его, били, не давали воды и еды", - рассказал он.
По его словам, именно его очень долго пытались пригласить и выслушать, потому что он фактически был там ключевым свидетелем, то есть он нам был крайне нужен.
"Было несколько эпизодов, когда во время оккупации его россияне забирали, пытали, возвращали обратно. И так три раза. Он об этом рассказывал безэмоционально, даже как-то спокойно. Но это дало ключевую информацию. Об одном из этих раз он рассказывал, как они сидели в бронемашине, с завязанными руками, на глазах были повязки. Оказалось, что рядом с ним был еще один человек, но его потом расстреляли. То есть он сам остался жив, но возле него была такая смерть, и такое бесчеловечное обращение", - поделился подробностями трагедии судья.
В феврале 2022 года во время российского вторжения в Украину город Буча Киевской области был оккупирован захватчиками в первые дни.
Населенный пункт находился в оккупации чуть больше месяца. Ровно три года назад, 2 апреля 2022 года, Киевская область была полностью освобождена от российских войск.
За этот месяц россияне убили большое количество людей. Некоторым чудом удалось выжить. Правоохранительные органы до сих пор окончательно не установили полное количество жертв российских захватчиков в Буче.
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