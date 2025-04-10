Майже щотижня - нові справи. Суддя розкрив деталі розслідувань злочинів РФ в Бучі

"Насправді справ тут було настільки багато, що до суду майже кожного тижня і зараз надходять одна-дві нові. І це вже така окрема категорія, яку розглядають судом колегіально, бо вони загалом пов'язані з розстрілами цивільних російськими військовими, коли вони їхали в колонах, на машинах або коли йшли пішки. І їх, попри білі прапори і написи "діти", розстрілювали", - розповів він.

Крім того, за словами судді, з справами щодо звірств росіян у Бучі дуже багато складнощів, бо багато потерпілих або їх родичі виїхали за кордон і важко їх знайти, важко їх знову допитати в межах судового розгляду.

"Це проблема, коли вони не виходять на зв'язок. Тоді виходить, що немає інших доказів, крім частини відеокадрів з камер, якщо вони ще працювали, чи що хтось знімав. В ті дні, звісно, ніякі експертизи не проводилися, люди, яких розстрілювали, залишалися в своїх автівках. Це можна було розслідувати тільки потім, коли дізнавалися, вони були вбиті з автомата чи з крупнокаліберної зброї або авіації. Були випадки, коли нанесений був авіаудар прямо по колоні, і дуже багато людей загинули. В тому числі й іноземці", - зазначив Одарюк.

Зокрема, за його словами, є справи, де потерпілим є громадянин Німеччини.

"Намагаємося його також викликати, з'ясувати його позицію, щоб рухатися далі. Треба знати, чи є у нього вимоги до обвинувачених, чи буде він з захисником. А за нашими законами, захисником не може бути людина з іншої країни крім як з України. Тому він має залучити українського адвоката, який буде займатися його справою. Це такі технічні питання, пов'язані з міжнародними дорученнями, що теж не швидко робиться", - наводить приклад суддя.

Також за словами Одарюка, свідки тих жахливих подій в Бучі зараз вкрай рідко хочуть ділитися спогадами та щось розповідати.

"Щодо справ, які перебувають у моєму провадженні, я не можу розголошувати інформацію до їх завершення. Але у мене була справа, яка вже з вироком, тому можна про неї говорити відкрито. Там чоловіка віком близько 40 років піддавали катуванням. Росіяни катували його, били, не давали води і їжі", - розповів він.

За його словами, саме його дуже довго намагалися запросити і вислухати, бо він фактично був там ключовим свідком, тобто він нам був вкрай потрібен.

"Було кілька епізодів, коли під час окупації його росіяни забирали, катували, повертали назад. І так три рази. Він про це розповідав беземоційно, навіть якось спокійно. Але це дало ключову інформацію. Про один з цих разів він розповідав, як вони сиділи в бронемашині, з зав'язаними руками, на очах були пов'язки. Виявилося, що поруч з ним була ще одна людина, але її потім розстріляли. Тобто він сам залишився живий, але біля нього була така смерть, і таке нелюдське поводження", - поділився подробицями трагедії суддя.