Майже щотижня - нові справи. Суддя розкрив деталі розслідувань злочинів РФ в Бучі

Українські суди і досі розслідують справи щодо вбивств та катувань людей росіянами у Бучі. Таких випадків настільки багато, що майже щотижня з'являються нові справи.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів суддя Михайло Одарюк.
"Насправді справ тут було настільки багато, що до суду майже кожного тижня і зараз надходять одна-дві нові. І це вже така окрема категорія, яку розглядають судом колегіально, бо вони загалом пов'язані з розстрілами цивільних російськими військовими, коли вони їхали в колонах, на машинах або коли йшли пішки. І їх, попри білі прапори і написи "діти", розстрілювали", - розповів він.
Крім того, за словами судді, з справами щодо звірств росіян у Бучі дуже багато складнощів, бо багато потерпілих або їх родичі виїхали за кордон і важко їх знайти, важко їх знову допитати в межах судового розгляду.
"Це проблема, коли вони не виходять на зв'язок. Тоді виходить, що немає інших доказів, крім частини відеокадрів з камер, якщо вони ще працювали, чи що хтось знімав. В ті дні, звісно, ніякі експертизи не проводилися, люди, яких розстрілювали, залишалися в своїх автівках. Це можна було розслідувати тільки потім, коли дізнавалися, вони були вбиті з автомата чи з крупнокаліберної зброї або авіації. Були випадки, коли нанесений був авіаудар прямо по колоні, і дуже багато людей загинули. В тому числі й іноземці", - зазначив Одарюк.
Зокрема, за його словами, є справи, де потерпілим є громадянин Німеччини.
"Намагаємося його також викликати, з'ясувати його позицію, щоб рухатися далі. Треба знати, чи є у нього вимоги до обвинувачених, чи буде він з захисником. А за нашими законами, захисником не може бути людина з іншої країни крім як з України. Тому він має залучити українського адвоката, який буде займатися його справою. Це такі технічні питання, пов'язані з міжнародними дорученнями, що теж не швидко робиться", - наводить приклад суддя.
Також за словами Одарюка, свідки тих жахливих подій в Бучі зараз вкрай рідко хочуть ділитися спогадами та щось розповідати.
"Щодо справ, які перебувають у моєму провадженні, я не можу розголошувати інформацію до їх завершення. Але у мене була справа, яка вже з вироком, тому можна про неї говорити відкрито. Там чоловіка віком близько 40 років піддавали катуванням. Росіяни катували його, били, не давали води і їжі", - розповів він.
За його словами, саме його дуже довго намагалися запросити і вислухати, бо він фактично був там ключовим свідком, тобто він нам був вкрай потрібен.
"Було кілька епізодів, коли під час окупації його росіяни забирали, катували, повертали назад. І так три рази. Він про це розповідав беземоційно, навіть якось спокійно. Але це дало ключову інформацію. Про один з цих разів він розповідав, як вони сиділи в бронемашині, з зав'язаними руками, на очах були пов'язки. Виявилося, що поруч з ним була ще одна людина, але її потім розстріляли. Тобто він сам залишився живий, але біля нього була така смерть, і таке нелюдське поводження", - поділився подробицями трагедії суддя.
У лютому 2022 року під час російського вторгнення в Україну місто Буча Київської області було окуповане загарбниками в перші дні.
Населений пункт перебував в окупації трохи більше місяця. Рівно три роки тому, 2 квітня 2022 року, Київська область була повністю звільнена від російських військ.
За цей місяць росіяни вбили велику кількість людей. Деяким дивом вдалося вижити. Правоохоронні органи досі остаточно не встановили повну кількість жертв російських загарбників у Бучі.
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