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ООН просит денег на гуманитарные потребности в Украине в ожидании ужесточения войны

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 08:28
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ООН просит денег на гуманитарные потребности в Украине в ожидании ужесточения войны Фото: Война в Украине разгорится с новой силой, прогнозирует ООН
Автор: Александр Белоус

Организация объединенных наций обратилась с призывом выделить 46 млрд долларов на 2024 год для помощи миллионам людей, пострадавших от гуманитарных кризисов по всему миру, в том числе на палестинских территориях, в Судане и Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своем Глобальном гуманитарном обзоре на 2024 год Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что почти 300 миллионам человек потребуется гуманитарная помощь в следующем году из-за конфликтов, климатических чрезвычайных ситуаций и экономических факторов.

Сюда входят 74,1 миллиона человек в Восточной и Южной Африке, значительная часть которых пострадала от кризиса в Судане, заявил глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс.

Гуманитарная система сталкивается с серьезным кризисом финансирования: в прошлом году было профинансировано чуть более одной трети из 57 млрд долларов, необходимых для оказания помощи, сообщило УКГВ в своей ежегодной оценке глобальных гуманитарных потребностей.

Гриффитс назвал это "самым большим дефицитом финансирования за последние годы". Он сказал, что было трудно уменьшить призыв к 2024 году и обеспечить, чтобы агентства по оказанию помощи были "реалистичными, целенаправленными и трезвыми" при оценке потребностей.

По его совам, Ближний Восток в целом, а также Газа и Западный Берег, вероятно, станут зоной наибольшей потребности.

"Но Украина переживает отчаянные времена и войну, которая возобновится в полную силу в следующем году. Это потребует много внимания", - сказал он.

Беженцы из Украины

По данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев ухали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и один из крупнейших со времен Второй мировой войны.

По данным Центра мониторинга внутренних перемещений, российское вторжение в Украину спровоцировало перемещение 16,9 млн человек - "самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный для любой страны".

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